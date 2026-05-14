Un día después de su ruedade prensa del martes, el técnico de 79 años acudió al programa de LA SEXTA conducido por Josep Pedrerol, con quien mantiene buena relación, y confirmó que el Real Madrid reforzará la plantilla este verano.
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«Si hay un buen jugador, lo ficharé»: Florentino Pérez anuncia una ofensiva de fichajes del Real Madrid
«Claro que habrá fichajes», afirmó Pérez. «Siempre hemos fichado a los mejores: Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema. Si hay un buen jugador, lo ficho».
Pérez no mencionó nombres. Al ser consultado sobre el supuesto interés en Erling Haaland —quien, pese a su contrato con el Manchester City hasta 2034, se ha vinculado con un traspaso al Real Madrid o al Barça—, se mostró reservado: «No voy a pronunciarme al respecto. De verdad que no. Esa es tarea de la dirección deportiva. Yo no me meto en eso».
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¿Tienen demasiado poder los jugadores del Real Madrid? «Los entrenadores son quienes mandan»
Las tensiones en la plantilla del Real Madrid han generado rumores de bajas, entre ellas la de Federico Valverde, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico tras una disputa con Aurelien Tchouameni. Este incidente encendió la alarma en el vestuario y acaparó la atención de la prensa en las últimas semanas. Sin embargo, según Pérez, todos los jugadores se «llevan de maravilla». Las discusiones en los entrenamientos son normales, pero «no hay malicia en esta campaña orquestada», aclaró. Un jugador habría filtrado lo ocurrido en el vestuario a la prensa, y Pérez afirmó saber quién es el topo sin dar nombres.
Además, restó importancia al supuesto poder de las estrellas, que, según varios medios, se habrían rebelado en parte contra Xabi Alonso —y bajo el cual también sufriría su sucesor, Álvaro Arbeloa—. «Los entrenadores tienen la última palabra», afirmó. «No sé por qué dije al final de mi primer mandato que había educado mal a los jugadores. Nunca he hablado con ninguno, ni siquiera con Mbappé; solo lo saludo en los entrenamientos».
Se asegura que los días de Arbeloa están contados y que José Mourinho ocupará el cargo. Aunque Pérez ha sido reservado, se le considera un firme defensor de su regreso, sobre todo por su mano dura con las estrellas.
¿Nuevo contrato para Vinicius? «No hay prisa»
Pérez habló sobre la renovación de Vinicius Junior, que aún no se concreta pese a que el brasileño dijo hace más de un año querer firmar pronto. «No hay prisa por renovar su contrato», afirmó Pérez, consciente de que el delantero podría marcharse gratis la próxima temporada. «Todavía le queda un año de contrato. Pero yo no me ocupo de las renovaciones. Considero a Vinicius uno de los mejores jugadores del Real Madrid».
Aun así, considera que el mejor jugador es Kylian Mbappé, con quien Vinicius mantiene una relación tirante. Desde su llegada en verano de 2024, el equipo no ha conquistado ningún título. Pérez culpó a los árbitros de esta sequía y volvió a criticar la expulsión de Eduardo Camavinga en la vuelta de cuartos contra el Bayern. «Nos duele porque el árbitro nos privó de una semifinal maravillosa y quizá de una final. No lo hizo con mala intención; simplemente no se dio cuenta de que ya había mostrado una tarjeta amarilla cuatro minutos antes. Si lo hubiera visto, no la habría sacado». Incluso los jugadores del Bayern lo reconocieron tras el partido.