«Si fuera Kompany...»: el seleccionador de Francia habla sobre los rumores de fichaje de Michael Olise, del Bayern de Múnich

En los últimos días se ha especulado con el posible fichaje de Olise por el Real Madrid. Durante la campaña electoral del club, el presidente Florentino Pérez y su rival, Enrique Riquelme, compiten por el voto de los socios con promesas de fichajes millonarios.

Pérez anunció el jueves que, si gana, presentará de inmediato una oferta de 150 millones de euros por una gran estrella, y los medios aseguran que se trata del delantero del Bayern de Múnich.

Deschamps, de 57 años, no se mostró sorprendido por las actuaciones del jugador la temporada pasada y afirmó: «Seguro que tendrá más ofertas. No dudo de que pueda rendir igual en otro club, ya sea el Bayern o la selección francesa».