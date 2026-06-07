En una entrevista con el diario deportivo español «Marca», el seleccionador francés habló sobre los rumores que rodean al delantero de 24 años del club alemán más laureado.
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«Si fuera Kompany...»: el seleccionador de Francia habla sobre los rumores de fichaje de Michael Olise, del Bayern de Múnich
En los últimos días se ha especulado con el posible fichaje de Olise por el Real Madrid. Durante la campaña electoral del club, el presidente Florentino Pérez y su rival, Enrique Riquelme, compiten por el voto de los socios con promesas de fichajes millonarios.
Pérez anunció el jueves que, si gana, presentará de inmediato una oferta de 150 millones de euros por una gran estrella, y los medios aseguran que se trata del delantero del Bayern de Múnich.
Deschamps, de 57 años, no se mostró sorprendido por las actuaciones del jugador la temporada pasada y afirmó: «Seguro que tendrá más ofertas. No dudo de que pueda rendir igual en otro club, ya sea el Bayern o la selección francesa».
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Deschamps sobre el futuro de Olise: «No hay una opción correcta o incorrecta»
«Olise es, en definitiva, "una estrella brillante y uno de los mejores jugadores del mundo"», afirmó Deschamps. «Los focos no son lo suyo, pero lo importante es lo que hace en el campo; fuera de él tiene su vida, y ha ascendido mucho».
Sin embargo, el seleccionador no quiso aconsejarle sobre su futuro: «Él sabrá si se queda en el Bayern o si necesita un cambio; no hay elección correcta o incorrecta», afirmó. «Si fuera Kompany o el presidente del Bayern, me encantaría que se quedara».
Olise tiene contrato con el Bayern hasta 2029 y, en el pasado, el club alemán ha reiterado que no está en venta.