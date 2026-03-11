Getty/GOAL
«Si eso es gestión de personal, estoy atónito». Igor Tudor fue criticado por ignorar a Antonin Kinsky tras sustituir al portero en el terrible comienzo contra el Atlético de Madrid
Apuesta de selección fallida
Kinsky vivió una auténtica pesadilla cuando los locales se adelantaron con tres goles en solo 14 minutos y 59 segundos, el tiempo más rápido en el que un equipo ha encajado tres goles en un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, según Opta. Decidido a detener la hemorragia, Tudor tomó la despiadada decisión de sustituir a Kinsky tras solo 17 minutos. El joven portero, que había cometido dos errores muy sonados, entre ellos fallar un pase atrás rutinario, abandonó el campo y se dirigió directamente al túnel. La frialdad de la sustitución, con Tudor aparentemente sin ofrecer ningún consuelo al joven angustiado en la banda, ha desatado un debate sobre la capacidad del entrenador para gestionar a sus jugadores en un momento tan delicado para una carrera en pleno auge.
Hart «atónito» ante la «fría» indiferencia de Tudor.
El ex portero del Manchester City Joe Hart, que también jugó brevemente en el Tottenham al final de su carrera, se enfureció al ver la «fría» reacción del entrenador interino del Tottenham tras la sustitución.
«Todo el estadio siente lástima por él. Pasa junto a Tudor y ni siquiera le saluda. Si eso es gestión de personal, estoy atónito. Se queda ahí parado y finge que no ha pasado nada», se indignó Hart en TNT Sports. «Estoy desconsolado por el chico, absolutamente desconsolado. Este equipo del Tottenham está hecho un desastre en este momento». El exjugador del Liverpool y compañero comentarista de TNT Steve McManaman añadió: «Más frío, imposible».
Tudor defiende un cambio «necesario»
Tras la derrota por 5-2, Tudor intentó justificar el cambio temprano como una medida protectora, afirmando: «Llevo 15 años entrenando y nunca hago esto. Era necesario hacerlo, para proteger al chico y al equipo. Una situación increíble. Antes del partido era la decisión correcta, en el momento en el que nos encontramos, la presión sobre Vicario. Tony [Kinsky] es un buen portero».
La pesadilla de Madrid agrava la miseria nacional
La humillación en Madrid deja al Tottenham con la difícil tarea de reconstruir la confianza destrozada de Kinsky, pero la crisis va mucho más allá de Europa. Una afición furiosa exige ahora la destitución de Tudor, ya que el entrenador interino no ha logrado frenar la alarmante caída del club. El Tottenham languidece actualmente en el puesto 16 de la Premier League, a solo un punto de la zona de descenso. Tras perder sus cuatro primeros partidos en todas las competiciones, el técnico croata no ha generado ningún impulso. Con la amenaza muy real del descenso a la Championship y su apuesta por la Champions League saliéndole por la culata, su breve mandato en el norte de Londres parece estar llegando rápidamente a su fin.
