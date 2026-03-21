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«¡Si Diego Maradona es Dios, Scott McTominay es Jesús!» - El hijo de la leyenda argentina elogia al héroe escocés como el segundo mejor jugador de la historia del Nápoles
McTominay sigue siendo el héroe del Nápoles
McTominay sigue brillando en el Nápoles tras su increíble temporada de debut, en la que el club se proclamó de nuevo campeón de Italia. El internacional escocés ya suma 11 goles esta temporada en todas las competiciones y marcó el gol de la victoria en el 1-0 contra el Cagliari el viernes. La victoria ha hecho que el entrenador Antonio Conte vuelva a creer que su equipo puede terminar de nuevo en lo más alto de la tabla, ya que han recortado la distancia con el líder, el Inter, a seis puntos. Los nerazzurri tienen un partido menos que sus rivales por el título y pueden ampliar su ventaja una vez más el domingo contra la Fiorentina.
- AFP
Maradona Jr. afirma que «McTominay es Jesús»
Las impresionantes actuaciones de McTominay en Italia ya han cosechado numerosos elogios. Los aficionados ya han demostrado su cariño por la antigua estrella del United dedicándole un altar en el centro histórico de la ciudad. La leyenda del club, Diego Maradona, también aparece en murales por todo Nápoles, y el hijo de la leyenda argentina se ha deshecho ahora en elogios hacia el centrocampista escocés. Declaró a Televomero: «Después de mi padre, McTominay es el jugador más influyente en la historia del Nápoles. En Nápoles, teníamos a Dios; para mí, McTominay es Jesús. Es un jugador fundamental».
McTominay, «más completo» en el Nápoles
Conte ha afirmado que McTominay se ha convertido en un jugador más completo en Italia tras dejar el Manchester United. El técnico italiano declaró: «Se siente más completo y con más experiencia, y está llegando a una etapa clave de su carrera en la que debe decidir qué rumbo tomar. Nunca tuvo un papel protagonista en el Man United, mientras que aquí se lo hemos dado. Ha trabajado duro y ahora es un jugador completo. Toda la plantilla se ha beneficiado de su mejora».
McTominay también ha revelado cómo ha mejorado al jugar en la Serie A. Explicó: «En el Nápoles, crecí tanto desde el punto de vista táctico como físico. Tácticamente, Italia es diferente de la Premier League. Tuve que adaptarme y aprender muy rápido cómo jugar, qué movimientos hacer, cómo desmarcarme, cómo crear peligro en el área rival y también cómo defender. Ha sido una bonita curva de aprendizaje y he disfrutado cada minuto».
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¿Se quedará McTominay en el Nápoles?
El buen momento de forma de McTominay ha dado lugar a especulaciones sobre un posible regreso a la Premier League. Sin embargo, el director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, espera retener a la estrella del centro del campo. Antes de la victoria sobre el Cagliari, declaró a DAZN: «A Scott aún le quedan dos años de contrato; mantenemos una relación muy sana y transparente con él y con sus representantes. Él ha expresado su deseo de quedarse en el Nápoles; lo estamos discutiendo, pero no tenemos prisa: no es el momento de convertirlo en un circo mediático. Es muy importante para nosotros; lo sabemos y apreciamos su valor».
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