«¡Si Diego Maradona es Dios, Scott McTominay es Jesús!» - El hijo de la leyenda argentina elogia al héroe escocés como el segundo mejor jugador de la historia del Nápoles

Conte ha afirmado que McTominay se ha convertido en un jugador más completo en Italia tras dejar el Manchester United. El técnico italiano declaró: «Se siente más completo y con más experiencia, y está llegando a una etapa clave de su carrera en la que debe decidir qué rumbo tomar. Nunca tuvo un papel protagonista en el Man United, mientras que aquí se lo hemos dado. Ha trabajado duro y ahora es un jugador completo. Toda la plantilla se ha beneficiado de su mejora».

McTominay también ha revelado cómo ha mejorado al jugar en la Serie A. Explicó: «En el Nápoles, crecí tanto desde el punto de vista táctico como físico. Tácticamente, Italia es diferente de la Premier League. Tuve que adaptarme y aprender muy rápido cómo jugar, qué movimientos hacer, cómo desmarcarme, cómo crear peligro en el área rival y también cómo defender. Ha sido una bonita curva de aprendizaje y he disfrutado cada minuto».