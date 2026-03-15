El Tottenham podría verse obligado a hacer otro cambio en el banquillo: si no llegan señales alentadoras del partido programado a las 17:30 en Anfield contra el Liverpool, es probable que Igor Tudor, que hace apenas un mes fue llamado para sustituir a Thomas Frank en el banquillo de los Spurs, sea destituido. La situación en el norte de Londres es demasiado arriesgada, con Vicario y sus compañeros metidos de lleno en la lucha por evitar el descenso y tras encadenar, por primera vez en su historia, seis derrotas consecutivas, las cuatro últimas precisamente con el exentrenador de la Juventus.
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Sherwood sobre Tudor en el Tottenham: «Cualquiera sacado de la calle podría quedarse a cero en cuatro partidos»
EL RECHAZO DE SHERWOOD
«¿Despedirá el Tottenham a Igor Tudor? No tengo ni idea. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque no sé quién tomará la decisión. No conozco a las personas implicadas. Nadie ha asumido la responsabilidad de esta situación, ¿verdad? Nunca había hecho este trabajo antes. Siguen diciendo que sí, pero no es así. Esto es la Premier League. Nunca ha estado aquí y nunca ha luchado por la permanencia», dijo Tim Sherwood, segundo entrenador de 2008 a 2012 y entrenador del Tottenham en la temporada 2013/14.
«La presión de mantener al equipo en la Premier League o de hacer descender a un club como el Tottenham es una presión enorme cuando no conoces el entorno en el que te encuentras. Y creo que la Premier League le ha dado una bofetada. ¿Está fuera de lugar? No lo sé. Ha perdido todos los partidos y cualquiera en la calle podría hacerlo, ¿no? Hay que hacer algo mejor que cero puntos. No ha sumado ningún punto en cuatro partidos. Quiero decir, cualquiera podría hacerlo»,
EL CARRETE DE MARCHA DE TUDOR
El Tudor cayó por 4-1 ante el Arsenal, líder de la tabla, en el derbi del norte de Londres, por 2-1 ante el Fulham y luego por 3-1 ante el Crystal Palace, todas ellas derrotas ante otros equipos londinenses. Luego, en la Liga de Campeones, llegó la dura derrota por 5-2 sufrida en Madrid ante el Atlético en el partido de ida de los octavos de final, con los errores del segundo portero, Kinsky, sustituido a los 17 minutos por Vicario.