ش personalidad del héroe... el sufrimiento europeo del Barcelona explica el secreto histórico del Real Madrid

En una escena que se repite de un modo que suscita interrogantes, el Barcelona vive una realidad doble esta temporada: un equipo que brilla con constancia a nivel local, pero tropieza en Europa ante la primera prueba real.

La última derrota ante el Atlético de Madrid por dos goles a cero en el estadio “Spotify Camp Nou” dejó al conjunto catalán al borde de una nueva despedida en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y volvió a poner sobre la mesa una vieja pregunta que se renueva cada año: ¿por qué el Barcelona pierde su brillo continental en los momentos decisivos?

En cambio, el Real Madrid consolida una imagen completamente distinta a lo largo de la última década, en la que el sufrimiento se transforma en victorias y las derrotas en “remontadas”, en un fenómeno que algunos resumen con el término “mentalidad de campeón”.

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