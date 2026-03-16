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Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

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Serie C, oficial: Liverani, destituido del Ternana; Fazio se hace cargo del equipo

Se queda fuera del banquillo del club umbro tras la derrota en Pesaro y antes del partido contra la Samb.

Fabio Liverani ya no es el entrenador de la Ternana. El club umbro ha destituido al técnico tras la derrota por 1-0 a domicilio ante el Vis Pesaro, con goles de Di Paola en el minuto 4 y la expulsión de Dubickas en el 29, lo que dejó al equipo con 10 jugadores; ahora el cargo recae de forma interina en Pasquale Fazio, entrenador del equipo sub-17.

El Ternana ocupa el décimo puesto de la clasificación, en zona de play-off, con 42 puntos en 30 jornadas de liga, al igual que el Gubbio y el Vis Pesaro.

En la próxima jornada del grupo B, el viernes por la noche, la Ternana juega en casa contra la Sambenedettese.

  • EL COMUNICADO OFICIAL

    El Ternana Calcio comunica que ha destituido a Fabio Liverani de su cargo de entrenador del primer equipo.

    El club desea agradecer al entrenador y a su cuerpo técnico, compuesto por Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli y Federico Fabellini, el trabajo realizado con dedicación y profesionalidad a lo largo de la temporada, y les desea lo mejor en su futuro profesional.

    La dirección técnica del primer equipo recae temporalmente en Pasquale Fazio, actual entrenador del Ternana Sub-17, quien dirigirá al equipo a partir de la sesión de entrenamiento de hoy.

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