Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Venezia v Bologna - Serie AGetty Images Sport

Traducido por

Serie B, oficial: Shpendi y Busio fichados por el Empoli y el Venezia

Se anuncian dos importantes renovaciones de contratos.

En la Serie B se anuncian las renovaciones de contrato de dos importantes futbolistas: el delantero Stiven Shpendi con el Empoli y el centrocampista Gianluca Busio con el Venezia.

Estas son las palabras de este último: «Estoy muy contento de haber renovado mi contrato y de poder continuar este camino con el Venezia. Aquí me he sentido acogido desde el primer día y vestir estos colores se ha convertido en algo muy importante para mí. Esta renovación significa mucho y quiero dar las gracias al director Antonelli y a toda la sociedad por la confianza que siguen depositando en mí. También quiero dar las gracias especialmente a nuestros aficionados. Desde mi llegada, siempre me han hecho sentir su apoyo y su cariño, y para nosotros, los jugadores, eso marca realmente la diferencia. Estoy feliz de poder continuar este camino junto a ellos y de seguir viviendo muchas emociones con estos colores».

  • COMUNICADOS OFICIALES

    El Empoli Football Club se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con el futbolista Stiven Shpendi para la renovación de su contrato hasta el 30 de junio de 2029.

    El Venezia FC comunica que ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato del centrocampista Gianluca Busio, que seguirá vistiendo la camiseta naranja y verde hasta el 30 de junio de 2028.

    Gianluca Busio, de 23 años, llegó a la laguna en la temporada 2021/22 y hasta ahora ha disputado 161 partidos oficiales con la camiseta del Venezia FC, en los que ha marcado 17 goles y ha dado 8 asistencias. Protagonista del ascenso a la Serie A en la temporada 23/24, Gianluca es hoy uno de los líderes del equipo y una figura central del proyecto deportivo, encarnando plenamente los valores de compromiso, determinación y sentido de pertenencia que caracterizan al club.

    • Anuncios
Serie B
Empoli crest
Empoli
EMP
Mantova crest
Mantova
MAN
Serie B
Sampdoria crest
Sampdoria
SAM
Venezia crest
Venezia
VEN
0