Serie A: todas las alineaciones probables de la vigésimo novena jornada del campeonato

La Serie A vuelve al campo para la vigésimo novena jornada del campeonato: quién juega y quién no.

La Serie A vuelve al campo para la jornada 29 de la temporada 2025/26. La jornada comienza el viernes 13 de marzo y termina el lunes 16.

Se empieza con el Torino-Parma el viernes por la noche. El sábado le seguirán el Inter-Atalanta a las 15:00, el Nápoles-Lecce a las 18:00 y el Udinese-Juventus a las 20:45. El domingo comenzará con el Verona-Génova, continuará con el Pisa-Cagliari y el Sassuolo-Bolonia a las 15:00, con el Como-Roma a las 18:00 y terminará con el Lazio-Milán. El partido aplazado del lunes será el Cremonese-Fiorentina.

  • TORINO-PARMA

    Viernes, 13 de marzo, 20:45 h

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Entrenador: D'Aversa.

    PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino. Entrenador: Cuesta.

  • INTER-ATALANTA

    Sábado, 14 de marzo, 15:00 h

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito. Entrenador: Chivu.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Palladino.

  • NÁPOLES-LECCE

    Sábado, 14 de marzo, 18:00 h

    NÁPOLES (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Entrenador: Conte.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Entrenador: Di Francesco.

  • UDINESE-JUVENTUS

    Sábado, 14 de marzo, 20:45 h

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Entrenador: Runjaic.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Entrenador: Spalletti.

  • VERONA-GÉNOVA

    Domingo, 15 de marzo, 12:30 h

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Entrenador: Sammarco.

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Sabelli; Colombo, Vitinha. Entrenador: De Rossi.

  • Pisa-Cagliari

    Domingo, 15 de marzo, a las 15:00

    PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Marin, Aebischer, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi. Entrenador: Hiljemark.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodríguez; Palestra, Adopo, Liteta, Sulemana, Obert; Folorunsho, Kilicsoy. Entrenador: Pisacane.

  • SASSUOLO-BOLONIA

    Domingo, 15 de marzo, a las 15:00

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, García; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Entrenador: Grosso.

    BOLONIA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Entrenador: Italiano.

  • COMO–ROMA

    Domingo, 15 de marzo, a las 18:00

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas. Entrenador: Fábregas.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Cristante, Pellegrini; Malen. Entrenador: Gasperini.

  • Lazio-Milán

    Domingo, 15 de marzo, a las 20:45

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Entrenador: Sarri.

    MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Leao, Pulisic. Entrenador: Allegri.

  • CREMONESE-FIORENTINA

    Lunes, 16 de marzo, 20:45 h

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Vandeputte, Thorsby, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Vardy. Entrenador: Nicola.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Entrenador: Vanoli.

