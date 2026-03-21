Grafica Milan-Torino 2025-2026 CMCalciomercato

Serie A, Milan-Torino EN DIRECTO 1-1: gol de Simeone y empate inmediato del Torino

Sigue con nosotros EN DIRECTO el partido entre el Milan y el Torino, correspondiente a la 30.ª jornada de la Serie A

Jornada 30 de la Serie A


Milán-Torino 1-1

Goles: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T)

Descubre las mejores ofertas. Suscríbete a DAZN


Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando te suscribes a través de estos enlaces, recibimos una comisión

  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    45' - ¡EMPATE DEL TORINO! Disparo de Vlasic desde el borde del área, Maignan desvía al poste y Simeone es el más rápido y, con un remate a puerta vacía, vuelve a equilibrar el marcador.

    40' - Pedersen remata con fuerza desde el borde del área, pero Pavlovic vuelve a negarlo de cabeza. Luego se levanta la bandera: fuera de juego al inicio de la jugada.

    39' - ¡Zapata se gira en el área, pero Maignan lo salva todo!

    37' - ¡GOL ESPECTACULAR DE PAVLOVIC! ¡Un disparo a media altura que supera a Paleari, toca el larguero y se cuela en la portería!

    36' - Bomba de Rabiot desde lejos, Paleari responde rápido y la despeja.

    30' - Gineitis dispara desde lejos, el tiro sale desviado, pero Maignan no se deja sorprender.

    15' - Maignan salva al Milan desviando a córner un peligroso cabezazo de Ismaijli

    13' - Centro de Pedersen, Maignan sale en falso y Vlasic está a punto de marcar a bocajarro.

    9' - El primer amonestado es Tomori, que evita el contraataque del Torino derribando a Gineitis.

    6' - Pavlovic salta más alto que nadie tras un saque de esquina: el balón sale fuera.

    3' - El Torino empieza bien, presionando alto al Milan y creando una ocasión de tiro para Gineitis, que es rechazada.

    1' - ¡Comienza el partido!

    PRIMERA PARTE

  • Ficha del partido y alineaciones oficiales

    FICHA DEL PARTIDO


    Amonestados: Tomori 9' (M)


    Expulsados:


    MILÁN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. Entrenador: Allegri.


    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Entrenador: D'Aversa.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Torino crest
Torino
TOR
Serie A
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
AC Milán crest
AC Milán
MIL