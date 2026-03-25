Serie A, los 30 jugadores más caros: Lautaro lidera la lista, el caso de David, un valor con buena plusvalía

El capitán del Inter, Lautaro Martínez, sigue liderando la clasificación de los futbolistas más caros de la Serie A, según los datos actualizados por la web especializada Transfermarkt, que ha elaborado la clasificación completa. El argentino, con un valor de mercado de 85 millones de euros, precede en el podio a Kenan Yildiz, de la Juventus, con un valor estimado de 75 millones, y a su compañero de equipo Alessandro Bastoni, que según Transfermarkt vale 70 millones.





LOS CASOS DE DAVID Y VLAHOVIC

En lo que respecta al mercado, resulta interesante destacar la valoración de dos jugadores de los que mucho se ha hablado en estos meses, ambos de la Juventus: Jonathan David y Dusan Vlahovic. Al primero, fichado por los bianconeri el pasado verano como agente libre, Transfermarkt le atribuye un valor de 35 millones de euros, una cifra que, si realmente se recaudara en caso de venta del canadiense, permitiría a la Vecchia Signora obtener una buena plusvalía. El mismo valor se aplica a Vlahovic, cuya valoración se ha reducido a la mitad con respecto a los 70 millones (+10 de bonificaciones) que la Juventus pagó por él en enero de 2022. El serbio termina contrato en junio y está negociando su renovación con los bianconeri.





A continuación, el top 30 de los jugadores más caros de la Serie A 2025-26 según las estimaciones de Transfermarkt, con la variación, al alza o a la baja, respecto a la actualización anterior.