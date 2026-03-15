Serie A, la lucha por la Champions entre el Como, la Juventus y la Roma: comparación de la clasificación y el calendario

El próximo partido del Como será de nuevo en casa, contra el Pisa de Hjliemark, que lucha por evitar el descenso; después, el equipo de Fábregas viajará a Udine el 6 de abril, antes del gran partido contra el Inter, previsto en el Sinigaglia el fin de semana del 11 y 12 de abril. El último partido de liga antes del partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Italia (de nuevo contra los nerazzurri el 21 de abril a las 21:00, se reanuda tras el 0-0 de la ida) está programado en Reggio Emilia contra el Sassuolo, y se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril. Si el Como se clasificara para la final de la Copa de Italia, esta está prevista para el 13 de mayo, entre el partido fuera de casa en Verona y el partido en casa contra el Parma.

EL CALENDARIO DEL COMO

22 de marzo a las 12:30: Como-Pisa

6 de abril a las 15:00: Udinese-Como

11/12 de abril: Como-Inter

18/19: Sassuolo-Como

21 de abril a las 21:00: Inter-Como (Copa de Italia)

25/26 de abril: Génova-Como

2/3 de mayo: Como-Nápoles

9/10 de mayo: Verona-Como

13 de mayo: posible final de la Copa de Italia

16/17 de mayo: Como-Parma

23/24 de mayo: Cremonese-Como