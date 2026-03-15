Serie A, la lucha por el título entre el Inter y el Milan: comparación de la clasificación y el calendario

En la lucha por el título, por lo tanto, los nerazzurri cuentan con una ventaja de ocho puntos que deben gestionar de aquí al final del campeonato. En la próxima jornada, como ya se ha dicho, el Inter viajará a Florencia para el partido del domingo 22 de marzo a las 20:45, luego recibirá a la Roma en San Siro el domingo 5 de abril, también a las 20:45; el fin de semana del 11 y 12 de abril jugará en Como y luego volverá a casa para enfrentarse al Cagliari el fin de semana del 18 y 19 de abril. Es el último partido de los nerazzurri antes del partido de vuelta de la semifinal de la Coppa Italia, programado contra el Como el 21 de abril a las 21:00 (el partido de ida terminó 0-0).

EL CALENDARIO DEL INTER

22 de marzo a las 20:45: Fiorentina-Inter

5 de abril a las 20:45: Inter-Roma

11/12 de abril: Como-Inter

18/19 de abril: Inter-Cagliari

21 de abril a las 21:00: Inter-Como (Copa de Italia)

25/26 de abril: Torino-Inter

2/3 de mayo: Inter-Parma

9/10 de mayo: Lazio-Inter

13 de mayo: posible final de la Copa de Italia

16/17 de mayo: Inter-Verona

23/24 de mayo: Bolonia-Inter