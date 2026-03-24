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Luigi De SiervoGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Serie A, el director ejecutivo De Siervo: «Aplastados por el gigantismo de la FIFA y la UEFA. Las ligas se están convirtiendo en eliminatorias para las copas»

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Luigi De Siervo, director ejecutivo de la Lega Serie A, ha concedido una extensa entrevista a la revista Undici en la que ha vuelto a dar la voz de alarma por la reducción no solo de los calendarios, sino también de la visibilidad a nivel internacional que las ligas están sufriendo por parte de la UEFA y la FIFA.


Y el riesgo, señalado por el número 2 de la calle Rosellini en Milán, es que las ligas nacionales acaben siendo consideradas meras eliminatorias para las competiciones europeas y nada más.

  • EL GIGANTISMO DE LA UEFA Y LA FIFA

    «La Serie A se disputa desde hace más de veinte años con veinte equipos, el mismo número de clubes que en las principales ligas de España e Inglaterra. Por el contrario, asistimos a un aumento de las competiciones a nivel europeo e internacional, donde el gigantismo de la UEFA y, sobre todo, de la FIFA corre el riesgo de aplastar las competiciones nacionales para dar paso a nuevos torneos como el Mundial de Clubes, organizado sin una consulta previa con todas las partes interesadas».

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  • PREMIER HA AMPLIADO SU OFERTA TELEVISIVA

    «El objetivo de estas grandes instituciones es seguir expandiéndose, ocupando cada vez más espacio en un calendario saturado. De hecho, las ligas son el último elemento verdaderamente democrático del sistema. Piensa que, para mantenerse a flote a nivel nacional, la Premier League ha decidido ampliar la oferta televisiva en un 20 %, aumentando el número de partidos retransmitidos en Inglaterra».

  • LLEVEMOS A LA FIFA A LOS TRIBUNALES

    «La Asociación de Ligas Mundiales, de la que soy vicepresidente, ha decidido llevar a la FIFA ante los tribunales por abuso de posición dominante, con el fin de evitar que un calendario tan saturado perjudique aún más a las competiciones nacionales. Llevamos adelante esta lucha no tanto para salvaguardar la tradición de los campeonatos, sino precisamente por respeto a nuestro público».

  • RIESGO DE QUEDARSE FUERA DE LAS CLASIFICACIONES DE LAS COPAS

    «El riesgo es que las ligas se conviertan en meras eliminatorias para las copas internacionales, perdiendo así su encanto y tradición, y destruyendo un patrimonio de clubes y ciudades que representan el fútbol tal y como lo hemos conocido siempre».