Julien Zamberk, director financiero, ha sido el siguiente responsable del Eintracht de Fráncfort en responder a las críticas del presidente del Bayern, Uli Hoeneß.
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«Sería la opción más arriesgada y poco seria»: Uli Hoeneß vuelve a ser criticado por sus consejos sobre fichajes
«Si invertimos en la plantilla, pero de repente dejamos de querer obtener ingresos por traspasos, estaríamos eliminando uno de los dos pilares de nuestra estrategia. Los costes y las amortizaciones seguirán aumentando, pero ya no tendrás ingresos. Sin embargo, los ingresos son los que, en realidad, refinancian los costes de la plantilla. En mi opinión, esa sería la vía más arriesgada y poco seria para el Eintracht de Fráncfort», declaró el jugador de 38 años en el podcast del club.
Hoeneß había declarado recientemente en un acto de la Frankfurt School of Finance & Management: «Personalmente, no soy muy partidario de vender a los buenos jugadores. En el FC Bayern siempre digo: somos un club comprador, no un club vendedor». Dirigiéndose al portavoz de la junta directiva del Frankfurt, Axel Hellmann, añadió: «Axel Hellmann también acabará comprendiendo que, a la larga, con cada venta se pierde también sustancia. Está bien recibir 50 o 60 millones de vez en cuando, pero ¿cuál es la consecuencia?».
Zamberk: «Yo no estaría de acuerdo con eso»
Por un lado, Zamberk muestra comprensión hacia este razonamiento, pero al mismo tiempo señala los riesgos que conlleva: «Otros clubes lo han intentado. Por supuesto, aumentas las probabilidades de éxito deportivo. Pero nadie te lo garantiza. Si no alcanzas tus objetivos, te enfrentas a auténticos problemas económicos. Yo no estaría de acuerdo con eso y nadie que quiera lo mejor para el Eintracht puede exigirlo».
Anteriormente, el director deportivo del Frankfurt, Max Krösche, ya había rebatido las declaraciones de Hoeneß: «Creo que el FC Bayern también perderá jugadores en el futuro». Con ello aludía a diversos rumores en los medios internacionales: «Si un Michael Olise quiere irse al Real Madrid, habrá posibilidades para ello».
El Frankfurt dejó marchar a Hugo Ekitike este verano por 95 millones de euros
En los últimos años, el Frankfurt se ha consolidado como uno de los clubes de la Bundesliga que más jugadores ha vendido. Algunos ejemplos: en 2023, Randal Kolo Muani fichó por el París Saint-Germain por 95 millones de euros; en enero de 2025, Omar Marmoush se marchó al Manchester City por 75 millones de euros; y en el verano de 2025, Hugo Ekitike fichó por el Liverpool FC por 95 millones de euros.
En la Bundesliga, el equipo de Hesse ocupa actualmente solo el séptimo puesto, lo que, tal y como están las cosas, significaría quedarse fuera del mercado internacional, a menos que el octavo clasificado, el SC Freiburg, triunfe en la semifinal de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart y se haga con el título en la final contra el FC Bayern o el Bayer Leverkusen.
Las ventas récord del Eintracht de Fráncfort
Jugador
Fichaje
Año
Nuevo club
Randal Kolo Muani
95 millones de euros
2023
Paris Saint-Germain
Hugo Ekitike
95 millones de euros
2025
FC Liverpool
Omar Marmoush
75 millones de euros
2025
Manchester City
Luka Jović
63 millones de euros
2019
Real Madrid
Sebastien Haller
50 millones de euros
2019
West Ham United