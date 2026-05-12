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Sergio Reguilón, compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami, revela que pagaría una suma de seis cifras para que su perro lo acompañe a Estados Unidos
Una gran inversión para un amigo de cuatro patas
El defensa del Inter Miami, Reguilón, admitió que haría casi cualquier cosa por su perro. El jugador de 29 años, quien llegó en enero de 2026 procedente del Tottenham Hotspur, mostró su amor por las mascotas. Aunque el club defiende el título de 2025, el español prioriza a su perro, que sigue en España. En un reciente vlog con el influencer TheGrefg, el lateral explicó sus lujosos planes de viaje transatlántico.
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El astronómico coste de un jet privado
Trasladar a un perro grande al extranjero supone un desafío, pero Reguilón no se amedrenta por el elevado coste. El defensa, que fichó por el Tottenham en 35 millones de dólares (26 millones de libras) y luego fue cedido, explicó su plan: «He tramitado su pasaporte para traerlo a Estados Unidos y ya lo tiene. Ahora quiero que viaje en la bodega para que no sufra. Es un perro grande. Después del verano alquilaré un jet privado cuando vaya a España. Costará 135 000 dólares el trayecto, pero vale la pena».
Adaptarse a la rutina de la MLS
Aunque el precio de seis cifras que pagó por su perro acapara titulares, Reguilón se centra en superar un inicio frustrante en la MLS. Las lesiones de rodilla y musculares le han hecho perderse nueve partidos y jugar solo 175 minutos en cuatro encuentros. Aun así, el Miami ha mantenido un buen nivel, como en el reciente 1-1 ante el New England. Los campeones defienden el tercer puesto de la Conferencia Este con 22 puntos, mientras el excolchonero trabaja para recuperar su mejor forma.
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¿Qué pasará ahora con el defensa?
Mientras Miami busca otro título, Reguilón aspira a afianzarse en el once inicial tras recuperarse de sus lesiones. Este otoño, el defensa español regresará a Europa para traer a su perro a su nuevo hogar en Estados Unidos.