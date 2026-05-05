Rumores constantes apuntan a un posible regreso de Monchi a Andalucía. Sin embargo, él lo descarta: «A día de hoy no tengo ninguna propuesta del Sevilla para volver. Si me llaman, escucharé, pero ahora estoy cómodo». San Fernando tiene que estar de acuerdo con todo; si no, no hay propuesta".

Fuera del campo, esta incertidumbre refleja su mala campaña: tras perder 1-0 ante la Real Sociedad, el Sevilla es 17.º con 37 puntos, solo uno sobre el descenso.