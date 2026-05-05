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¿Sergio Ramos para presidente? La leyenda del Real Madrid aspira a un cargo de responsabilidad en el Sevilla, y Monchi asegura que el exdefensa quiere estar «en el corazón» del club ante una oferta de compra
Monchi desvela las ambiciones directivas de Ramos
En un podcast, Monchi explicó las motivaciones de Ramos: el ex capitán del Real Madrid quiere un papel decisivo en el Sevilla, no solo honorífico. Aunque el proceso de adquisición es complejo, Ramos aspira a liderar la nueva era. Monchi añadió: «Ni Sergio, ni sus socios ni los accionistas saben aún qué pasará. Sé que él quiere estar en el centro de las decisiones sobre el futuro del club, aunque no sé si como presidente».
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La oferta pública de adquisición cobra impulso
Este veterano de 39 años lidera un consorcio respaldado por Five Eleven Capital para estabilizar al Sevilla, que atraviesa un momento delicado y está cerca del descenso. La afición ansía un nuevo comienzo. Ramos, sin equipo tras dejar los Rayados de Monterrey, confía en una solución rápida. «Habrá noticias en semanas o meses; esperamos que sean las que todos deseamos. Todo va bien», declaró a los periodistas.
Monchi se desmarca ante el temor al descenso
Rumores constantes apuntan a un posible regreso de Monchi a Andalucía. Sin embargo, él lo descarta: «A día de hoy no tengo ninguna propuesta del Sevilla para volver. Si me llaman, escucharé, pero ahora estoy cómodo». San Fernando tiene que estar de acuerdo con todo; si no, no hay propuesta".
Fuera del campo, esta incertidumbre refleja su mala campaña: tras perder 1-0 ante la Real Sociedad, el Sevilla es 17.º con 37 puntos, solo uno sobre el descenso.
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A la espera del amanecer de una nueva era
A solo cuatro partidos de asegurar la permanencia, las próximas semanas serán cruciales para el Sevilla. Si la adquisición avanza, Ramos podría anunciar su retirada como jugador. La afición espera que el héroe devuelva la estabilidad al club.