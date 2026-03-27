Sergio Ramos está sopesando una última oferta para comprar el Sevilla, pero la leyenda del Real Madrid espera a saber si el club de su infancia se mantiene en La Liga

El legendario defensa ha llegado a su propio «minuto 93» en las últimas fases de su plan para adquirir el Sevilla. En colaboración con First Eleven Capital, Ramos ha completado un riguroso proceso de diligencia debida para evaluar la salud financiera del club. Ahora que las cifras están claras, se está preparando una oferta formal para transformar la jerarquía del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Esta transición del terreno de juego a la sala de juntas supone un cambio radical para la estrella nacida en Camas. Tras regresar para una emotiva segunda etapa como jugador, Ramos se centra ahora en una visión a largo plazo que le convertiría en el principal responsable de la toma de decisiones del gigante andaluz.