Sergio Conceição deja el Al-Ittihad tras perder el título de la Liga Profesional Saudí contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Según el diario portugués «A Bola», Conceição dejará el Al-Ittihad. El exentrenador del Oporto, conocido por su fútbol de alta intensidad y disciplina táctica, abandona el club pese a tener un año más de contrato.

La decisión se tomó de mutuo acuerdo tras las conversaciones entre el técnico de 51 años y la directiva del club. Los rumores sobre su futuro llevaban semanas circulando, ya que el equipo ha mostrado falta de regularidad en la recta final de la temporada, y se espera un anuncio oficial en las próximas horas.