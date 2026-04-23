Desde su llegada al Inter Miami en verano de 2023, Messi ha convertido al club en una potencia mundial. El ocho veces Balón de Oro ya ha llevado a los Herons a una cosecha histórica de trofeos, entre los que se incluyen la MLS Cup, el Supporters' Shield y la Leagues Cup, además de capitanear al equipo hasta los octavos de final de la reciente Copa Mundial de Clubes de la FIFA. A pesar de este éxito, persisten las dudas sobre su futuro en el sur de Florida. Su amigo Agüero cree que la decisión dependerá de su estado físico y su felicidad.

En declaraciones a Stake, Agüero indicó que Messi evaluará su futuro tras los próximos compromisos de su agenda. «Leo hará lo que le parezca. Dentro de un año revisará el contrato. Si se siente bien físicamente, está contento y tranquilo, seguirá con mucha calma. Obviamente, conociendo a Leo, es muy competitivo y odia perder. Pero está en una ciudad muy bonita, muy a gusto. Muchos latinos lo quieren y él siente ese cariño. Creo que todo depende de su estado físico. Viéndolo hoy, creo que puede jugar con tranquilidad. Si yo fuera él, me quedaría aquí aunque fuera solo cinco minutos. Pero si está bien, lo sabremos en unos meses. Después del Mundial y de la temporada de la MLS le queda un año. No creo que esté pensando en lo que hará en 2028».