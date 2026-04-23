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Sergio Agüero revela cuándo decidirá Lionel Messi su futuro en el Inter de Miami y espera que Neymar se sume a él en la MLS
El calendario de Messi para su futuro en Miami
Desde su llegada al Inter Miami en verano de 2023, Messi ha convertido al club en una potencia mundial. El ocho veces Balón de Oro ya ha llevado a los Herons a una cosecha histórica de trofeos, entre los que se incluyen la MLS Cup, el Supporters' Shield y la Leagues Cup, además de capitanear al equipo hasta los octavos de final de la reciente Copa Mundial de Clubes de la FIFA. A pesar de este éxito, persisten las dudas sobre su futuro en el sur de Florida. Su amigo Agüero cree que la decisión dependerá de su estado físico y su felicidad.
En declaraciones a Stake, Agüero indicó que Messi evaluará su futuro tras los próximos compromisos de su agenda. «Leo hará lo que le parezca. Dentro de un año revisará el contrato. Si se siente bien físicamente, está contento y tranquilo, seguirá con mucha calma. Obviamente, conociendo a Leo, es muy competitivo y odia perder. Pero está en una ciudad muy bonita, muy a gusto. Muchos latinos lo quieren y él siente ese cariño. Creo que todo depende de su estado físico. Viéndolo hoy, creo que puede jugar con tranquilidad. Si yo fuera él, me quedaría aquí aunque fuera solo cinco minutos. Pero si está bien, lo sabremos en unos meses. Después del Mundial y de la temporada de la MLS le queda un año. No creo que esté pensando en lo que hará en 2028».
- AFP
Una posible despedida del Barcelona
A pesar de sus compromisos en la MLS, Messi podría volver a Barcelona, donde marcó 672 goles y ganó 34 títulos en 778 partidos. Agüero asegura que el vínculo emocional es inquebrantable y que una despedida en el Camp Nou sería el final perfecto para el ocho veces Balón de Oro y sus seguidores.
Al reflexionar sobre un posible regreso a España, Agüero añadió: «Si vuelve es porque creció allí, siente amor por el Barça… “Soy de aquí y me retiro aquí”. No lo sé; todo depende de si allí es feliz y está tranquilo, y de si físicamente puede disfrutar de un año más. Está ilusionado con el Barça, siempre estará vinculado al club y, seguro, quiere despedirse como se merece. Ese es el sueño de todos los culés».
El sueño de un reencuentro con Neymar
Neymar, estrella del Santos, suena con frecuencia para fichar por el Inter de Miami y reencontrarse con Messi y Luis Suárez. Agüero apoya la idea: tener a esas leyendas es clave para el fútbol estadounidense y para el espectáculo de la liga.
Al preguntarle por la posibilidad de que el brasileño juegue en el Chase Stadium, Agüero afirmó: «Sería muy divertido. Ojalá Neymar vuelva a jugar con Leo. Es genial tener a jugadores que lo han ganado todo y, sobre todo, a leyendas. Para el público estadounidense, la MLS es espectacular».
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Las puertas de Europa siguen cerradas para Neymar
Aunque algunos aficionados sueñan con su regreso a Europa, Agüero cree que ese capítulo ya terminó para Neymar, quien ahora prefiere disfrutar del fútbol en Santos antes que afrontar las exigencias del fútbol de élite. «Uf… Es muy difícil», afirmó Agüero sobre un posible retorno. «Lo veo más en una etapa de disfrutar que de entregarse al máximo en algo que ya no necesita. Hoy solo quiere estar tranquilo y disfrutar».