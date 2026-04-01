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Sergio Agüero confirma que se someterá a una operación tras ser retirado del campo lesionado durante un torneo para mayores de 35 años
Se produce una catástrofe en el enfrentamiento entre veteranos
Lo que se suponía que iba a ser un momento de celebración para los aficionados del Independiente se convirtió en una pesadilla para uno de los mejores jugadores que ha dado el club en los últimos tiempos. Durante un partido de la Copa de la Liga Senior +35 contra su rival, el River Plate, Sergio Agüero tuvo que ser retirado del terreno de juego entre ayudas de compañeros y rivales tras desplomarse en medio del partido, visiblemente dolorido. El jugador de 37 años participaba en el encuentro en el estadio Wilde cuando sufrió una lesión sin contacto en la parte inferior de la pierna izquierda. A pesar de que su equipo se aseguró una victoria por 2-0 gracias a los goles de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray, el ambiente se mantuvo sombrío mientras el veterano delantero era asistido directamente al vestuario y posteriormente trasladado para someterse a evaluaciones médicas.
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Agüero confirma que se someterá a una intervención quirúrgica
A través de las redes sociales, el máximo goleador de todos los tiempos del Manchester City informó a sus preocupados seguidores de la noticia que muchos temían. Las primeras pruebas han revelado una rotura importante que supondrá un largo proceso de recuperación para el exjugador del Barcelona. Agüero declaró: «Me han hecho una resonancia magnética y se ha confirmado que tengo una rotura de tendón. Mañana empezaré con las pruebas y tendré que operarme. No hay otra opción». También dedicó un momento a expresar su gratitud por el apoyo inmediato que recibió en el campo, y añadió: «Quiero dar las gracias a todos los chicos del Independiente y también a los del River que se preocuparon».
La carrera de la categoría sénior se vio brutalmente interrumpida
Esta lesión supone una gran decepción para Agüero, que venía disfrutando de un buen momento de forma en las categorías superiores. Tras haber recuperado la rutina en el club de su infancia, el argentino acababa de expresar recientemente su deseo de seguir representando al equipo de forma habitual tras marcar en la victoria sobre el Riestra.
Antes de esta desgracia, Agüero había declarado con optimismo a los periodistas, según Marca: «Voy a seguir por aquí, así que espero seguir sumando partidos». Por desgracia, esos planes quedan ahora en suspenso, ya que el foco de atención pasa del campo a la mesa de operaciones. La lesión supone su contratiempo físico más grave desde que se vio obligado a colgar las botas como profesional tras el descubrimiento de una afección cardíaca durante su breve etapa en el Barça.
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El camino hacia la rehabilitación
Aunque la intensidad del fútbol de veteranos es muy inferior al nivel de élite que Agüero dominaba en el Etihad Stadium, una lesión en el tendón de Aquiles sigue siendo una de las recuperaciones más duras que puede sufrir cualquier deportista. Ahora comenzará el conocido proceso de rehabilitación, aunque esta vez lo hará sin la presión de tener que volver al fútbol profesional. Por ahora, la prioridad sigue siendo que la operación sea un éxito y que la leyenda del City recupere su movilidad completa.