«Será mi último club»: Hansi Flick reacciona ante la renovación de contrato anunciada por el FC Barcelona

«Él está a favor, y anunciaremos el acuerdo en breve, ya que se siente muy a gusto aquí», afirmó Laporta. El club aún no había hecho ningún anuncio oficial, y el propio Flick tampoco quiso confirmarlo antes del importante partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones (1-1 en la ida) del miércoles (18:45 h) contra el Newcastle United.

«No creo que sea el momento adecuado. Tenemos un partido muy importante», declaró el martes el técnico de 61 años, aunque dejó claro: «Me encanta trabajar aquí. Tenemos mucho tiempo y no pienso en irme a otro sitio. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy contento por ello».

Laporta había apostado fuerte por Flick en su campaña electoral contra su mayor rival, Víctor Font. «El presidente es la razón por la que estoy aquí», había dicho Flick ya en diciembre, con vistas a las elecciones. En ellas, Laporta se aseguró el 68,18 % de los votos, incluidos los de Flick. Font obtuvo el 29,78 %. Laporta retomará sus funciones en julio, tras haber dimitido hace unas semanas en el marco del proceso electoral.