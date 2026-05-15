¿Será la Premier League un trampolín para Cesc Fábregas? «El Crystal Palace podría serlo», según el entrenador del Como, campeón del mundo, que se prepara para volver al Chelsea

Tras despedir a Enzo Maresca y a Liam Rosenior —este último solo dirigió 23 partidos— durante la temporada 2025-26, el Chelsea, clasificado para la final de la FA Cup, trabaja ahora con el técnico interino Calum McFarlane.

El fichaje definitivo se anunciará en verano y los candidatos son Andoni Iraola, Marco Silva y Xabi Alonso. Este último, sin equipo desde que lo destituyó el Real Madrid en enero, es el favorito para llegar a Stamford Bridge.

Sin embargo, también se contempla la opción de fichar a otro exinternacional español: Cesc Fàbregas. El técnico de 39 años ha impresionado en su debut como entrenador al ascender al Como a la Serie A y luchará por la clasificación a la Champions. Fàbregas jugó en el Chelsea entre 2014 y 2019 y ganó dos Premier League, una FA Cup, una Copa de la Liga y una Europa League.

Se espera que asuma un cargo directivo importante pronto, aunque algunos dudan de su experiencia para el banquillo londinense más codiciado. Otro puesto en la capital —mientras Oliver Glasner deja el Palace— podría ser su trampolín.