¿Será el sucesor de Leon Goretzka? Al parecer, el FC Bayern de Múnich va a tomar una decisión interesante en materia de fichajes

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, es un gran admirador de Aseko, quien, antes de su cesión al Hannover (donde juega desde principios de febrero de 2025), entrenaba habitualmente con el técnico belga en el primer equipo del FCB. El internacional alemán sub-21 está cuajando una temporada muy sólida en la 2.ª Bundesliga con el 96 y, según Sky, los responsables del club de Múnich confían en que pueda suceder a Goretzka. A favor de Aseko habla además que también puede jugar como lateral derecho y, por lo tanto, podría asumir un papel similar al de Tom Bischof, fichado el verano pasado procedente del Hoffenheim. Este llegó principalmente como centrocampista central, pero en el FCB suele actuar como lateral izquierdo.

Aseko, que se incorporó a la cantera del Bayern procedente del Hertha BSC en 2022, tiene contrato en la Säbener Straße hasta 2028. Con el Hannover ha disputado esta temporada 25 partidos en la Segunda División, en los que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias.

Si el Bayern decidiera finalmente fichar a un sucesor externo de Goretzka, Aseko podría ser vendido este verano, según Sky. No faltarían interesados, ya que, al parecer, clubes de renombre del extranjero, como el Villarreal o el Brighton & Hove Albion, estarían interesados en el centrocampista.