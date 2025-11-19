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World Cup trophy Christian Pulisic Edson AlvarezGetty/GOAL composite
Ryan Kelly

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Selecciones clasificadas para el Mundial de 2026: lista completa de los países que participarán en el torneo de fútbol que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México

GOAL repasa todos los equipos que ya se han clasificado para el Mundial de 2026, además de los que podrían sumarse pronto a la lista.

El Mundialde2026 contará con un total de 48 selecciones por primera vez en la historia, tras la decisión de la FIFA de ampliar el formato de 32 equipos que se viene aplicando desde la edición de 1998. Esto significa que más selecciones internacionales que nunca se darán cita en Estados Unidos, Canadá y México para lo que promete ser un acontecimiento histórico.

La UEFA tiene garantizadas 16 plazas en el torneo, mientras que la CAF obtiene nueve y la AFC, ocho. Habrá un mínimo de seis plazas para la CONMEBOL y la CONCACAF, respectivamente, mientras que la OFC tiene una plaza garantizada por primera vez. Las dos plazas restantes se decidirán mediante las eliminatorias intercontinentales.

A continuación, GOAL te presenta todos los equipos que se han clasificado para el Mundial de 2026:

  • ¿Qué selecciones se han clasificado para el Mundial de 2026?

    (Haz clic en el equipo para leer sobre su fase de clasificación)

    EquipoConfederaciónClasificado el
    CanadáCONCACAFAnfitriones
    MéxicoCONCACAFAnfitriones
    Estados UnidosCONCACAFAnfitriones
    JapónAFC20 de marzo de 2025
    Nueva ZelandaOFC24 de marzo de 2025
    IránAFC25 de marzo de 2025
    ArgentinaCONMEBOL25 de marzo de 2025
    UzbekistánAFC5 de junio de 2025
    Corea del SurAFC5 de junio de 2025
    JordaniaAFC5 de junio de 2025
    AustraliaAFC10 de junio de 2025
    BrasilCONMEBOL10 de junio de 2025
    EcuadorCONMEBOL10 de junio de 2025
    UruguayCONMEBOL4 de septiembre de 2025
    ParaguayCONMEBOL4 de septiembre de 2025
    ColombiaCONMEBOL4 de septiembre de 2025
    MarruecosCAF5 de septiembre de 2025
    TúnezCAF8 de septiembre de 2025
    EgiptoCAF8 de octubre de 2025
    ArgeliaCAF9 de octubre de 2025
    GhanaCAF12 de octubre de 2025
    Cabo VerdeCAF13 de octubre de 2025
    SudáfricaCAF14 de octubre de 2025
    QatarAFC14 de octubre de 2025
    InglaterraUEFA14 de octubre de 2025
    Arabia SaudíAFC14 de octubre de 2025
    SenegalCAF14 de octubre de 2025
    Costa de MarfilCAF14 de octubre de 2025
    FranciaUEFA13 de noviembre de 2025
    CroaciaUEFA14 de noviembre de 2025
    PortugalUEFA16 de noviembre de 2025
    NoruegaUEFA16 de noviembre de 2025
    AlemaniaUEFA17 de noviembre de 2025
    Países BajosUEFA17 de noviembre de 2025
    AustriaUEFA18 de noviembre de 2025
    BélgicaUEFA18 de noviembre de 2025
    EscociaUEFA18 de noviembre de 2025
    EspañaUEFA18 de noviembre de 2025
    SuizaUEFA18 de noviembre de 2025
    CurazaoCONCACAF18 de noviembre de 2025
    HaitíCONCACAF18 de noviembre de 2025
    PanamáCONCACAF18 de noviembre de 2025
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  • ¿Quién podría ser el siguiente en clasificarse?

    Aquí tienes un resumen de las distintas fases de clasificación regionales y de los equipos que están a punto de asegurarse la clasificación:

    AFC

    Las dos últimas plazas automáticas de la fase de clasificación asiática se decidieron en octubre, y Irak venció a los Emiratos Árabes Unidos en noviembre para asegurarse una plaza en la repesca interconfederal.

    Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la AFC para el Mundial de 2026.

    CAF

    La fase de clasificación en África duró casi dos años, y el último de los nueve clasificados automáticos se confirmó en octubre. La República Democrática del Congo se impuso tanto a Camerún como a Nigeria en las eliminatorias de la CAF para asegurarse una plaza en las eliminatorias interconfederativas.

    Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la CAF para el Mundial de 2026.

    CONCACAF

    Dado que Estados Unidos, Canadá y México se clasificaron automáticamente como anfitriones, la fase de clasificación de la CONCACAF presenta un panorama diferente, con varias selecciones menos consolidadas en la lucha por la clasificación. Una vez decididos los tres clasificados automáticos en noviembre, Jamaica y Surinam pasaron a la repesca interconfederativa.

    CONMEBOL

    La fase de clasificación en Sudamérica concluyó en septiembre, cuando se confirmaron los últimos de los seis clasificados automáticos del continente. Bolivia, séptima clasificada, se ha ganado una plaza en las eliminatorias interconfederativas de marzo con el objetivo de asegurar su primera participación en un Mundial desde 1994.

    Consulte aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la CONMEBOL para el Mundial de 2026.

    OFC

    Tras haber asegurado Nueva Zelanda su clasificación automática en marzo, Nueva Caledonia se clasificó para las repescas interconfederativas.

    Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la OFC para el Mundial de 2026.

    UEFA

    La fase de clasificación de la UEFA comenzó en marzo, aunque algunos equipos no iniciaron su andadura hasta septiembre debido a la Liga de Naciones. Todas las plazas directas ya están ocupadas, y las eliminatorias decidirán las cuatro últimas plazas entre los 16 equipos que se han clasificado. Entre los equipos que aún aspiran a conseguir su plaza se encuentran Italia, cuatro veces campeona del mundo, así como Dinamarca, Turquía, Suecia, Gales, Irlanda e Irlanda del Norte.

    Consulta aquí el panorama completo de la fase de clasificación de la UEFA para el Mundial de 2026.

  • Duckens Nazon, HaitiImagn

    Haití

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo C de la CONCACAF
    Último torneo:1974

    Haití puso fin a una espera de 51 años para clasificarse por segunda vez para un Mundial de forma espectacular, tras derrotar a Honduras y Costa Rica y hacerse con el primer puesto del Grupo C de la CONCACAF. El delantero estrella Duckens Nazon impulsó la racha de Les Grenadiers y, de no ser por la notable clasificación de Curazao, Haití sería sin duda la gran noticia de la región.

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  • Curaçao footballGetty

    Curazao

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo B de la CONCACAF
    Último torneo:Debut

    Curazao, con una población de tan solo 156 115 habitantes, se convirtió en la nación más pequeña en clasificarse jamás para el Mundial tras conseguir un empate con Jamaica en la última jornada y ganar el Grupo B de la CONCACAF. Esta será la primera participación del país en el torneo, con un equipo liderado por Tahith Chong, exjugador de las categorías inferiores del Manchester United.

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-PAN-SLVAFP

    Panamá

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo A de la CONCACAF
    Último torneo:2018

    Panamá vuelve al Mundial tras perderse la edición de 2022, tras quedar en primera posición del Grupo A de la CONCACAF por delante de Surinam. José Fajardo y Cecilio Waterman desempeñaron un papel fundamental para ayudar a Los Canaleros a superar las adversidades y regresar al escenario mundial.

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  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Bélgica

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo I de la UEFA
    Último torneo:2022

    Puede que los días de la «generación dorada» de Bélgica hayan llegado a su fin, pero esta encarnación de los Diablos Rojos sigue teniendo mucho que ofrecer. Jóvenes estrellas como Jeremy Doku y Charles De Ketelaere están a la altura del desafío con la ayuda de la vieja guardia, en la que destacan jugadores como Kevin De Bruyne y Leandro Trossard.

    Bélgica superó a Gales y se hizo con el primer puesto del Grupo I gracias a una contundente victoria por 7-0 sobre Liechtenstein en la última jornada.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHAFP

    Austria

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo H de la UEFA
    Último torneo:1998

    Con Ralf Rangnick al mando, Austria ha vuelto a convertirse en una potencia del fútbol internacional europeo. Fue una de las favoritas entre muchos aficionados neutrales en la Eurocopa 2024, y ahora se dirige a su primer Mundial del siglo XXI.

    Necesitaron un empate in extremis en casa ante Bosnia y Herzegovina en su último partido de la fase de grupos para sellar la clasificación, con los ocho goles de Marko Arnautovic, solo superados por los 16 de Erling Haaland en toda la UEFA.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ESP-TURAFP

    España

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo E de la UEFA
    Último torneo:2022

    Nadie dudaba realmente de que España, actual campeona de Europa, se clasificaría para el Mundial, pero tuvo que esperar hasta la última jornada para confirmarlo. Incluso entonces, solo una derrota por siete goles ante Turquía, segunda clasificada, les habría hecho perder su ventaja en el último obstáculo.

    El delantero de la Real Sociedad y héroe de la Eurocopa 2024, Mikel Oyarzabal, continuó con sus hazañas internacionales, registrando el tercer mayor número de contribuciones goleadoras de cualquier jugador en la fase de clasificación europea, solo por detrás de Erling Haaland y Memphis Depay.

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  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Escocia

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo C de la UEFA
    Último torneo:1998

    Por fin ha terminado la larga espera de Escocia para volver a jugar un Mundial. Y lo hicieron poniendo fin a una sequía de 28 años de una manera memorable.

    El «Tartan Army» de Steve Clarke llegó a la última jornada de la fase de clasificación con la necesidad de vencer a Dinamarca, que se habría asegurado su plaza con un empate. Escocia estaba empatada a 2-2 contra los 10 hombres de Dinamarca al entrar en el tiempo de descuento, antes de que unos sensacionales goles de Kieran Tierney y Kenny McLean les dieran la victoria por 4-2 y la única plaza automática del Grupo C.

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  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Suiza

    Fecha de obtención del título:18 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo B de la UEFA
    Último torneo:2022

    Suiza terminó en lo más alto de un reñido grupo de clasificación en el que también figuraban Eslovenia, una Suecia que no estuvo a la altura y la revelación Kosovo. Prácticamente se habían asegurado la plaza en la penúltima jornada, pero tuvieron que esperar hasta la última ronda de partidos para sellar oficialmente su pase.

    Liderados por la brillantez en el centro del campo de Granit Xhaka, los suizos confían en sus posibilidades como uno de los tapados de 2026.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTUAFP

    Países Bajos

    Fecha de obtención:17 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo G de la UEFA
    Último torneo:2022

    La selección de Ronald Koeman terminó con tres puntos de ventaja sobre Polonia en el Grupo G, asegurándose así la clasificación automática. Solo necesitaban un punto más en su octavo y último partido, pero se aseguraron de hacerlo por todo lo alto al golear a Lituania por 4-0 en Ámsterdam.

    El delantero Memphis Depay, que juega en Brasil, marcó ocho goles en la fase de clasificación y, como resultado, se ha convertido en el máximo goleador histórico del país. En total, los holandeses marcaron 27 goles, con un promedio de 3,4 goles por partido, y esperan llevar esa potencia ofensiva a la fase final.

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  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Alemania

    Fecha de obtención:17 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo A de la UEFA
    Último torneo:2022

    Los cuatro veces campeones del mundo no comenzaron bien esta campaña y la clasificación automática se decidió en el último momento, ya que Eslovaquia habría se habría adjudicado el Grupo A de la UEFA con una victoria sobre Alemania en la última jornada. Al final, Alemania no tropezó cuando más importaba y se impuso por 6-0 para sellar su pase.

    De ser uno de los equipos más regulares de la Copa del Mundo durante décadas, Alemania ha caído en la fase de grupos en cada uno de los dos últimos torneos, sin lograr superar la primera ronda desde que levantó el trofeo por última vez en 2014. Julian Nagelsmann lidera un nuevo y joven equipo que busca recuperar las glorias del pasado.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    Noruega

    Fecha de obtención:16 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo I de la UEFA
    Último torneo:1998

    Noruega selló su primera participación en una fase final del Mundial desde 1998 con una victoria por 4-1 sobre Italia que le aseguró el primer puesto del Grupo I. Erling Haaland marcó dos goles en la victoria y liderará el ataque el próximo verano en Norteamérica.

    A Noruega no le faltará confianza tras una fase de clasificación en la que logró ocho victorias en ocho partidos y 37 goles. Haaland marcó 16 de ellos y será la principal amenaza de Noruega. Sin embargo, Stale Solbakken también cuenta con muchos otros jugadores de talento en su plantilla y puede recurrir a figuras como Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa y Alexander Sorloth.

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  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Portugal

    Fecha de obtención:16 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo F de la UEFA
    Último torneo:2022

    El equipo de Roberto Martínez se clasificó para el Mundial de 2026 tras golear por 9-1 a Armenia, un resultado logrado sin el capitán Cristiano Ronaldo. La estrella portuguesa fue sancionada para el último partido de la fase de grupos, tras su tarjeta roja contra Irlanda, pero su ausencia no se notó, ya que los hombres de Martínez confirmaron su plaza en la competición.

    Bruno Fernandes y João Neves marcaron sendos hat-tricks en una contundente victoria, y la profundidad de la plantilla de Portugal hace que se espere mucho del equipo en Estados Unidos, México y Canadá. Ronaldo ya ha anunciado que este será su último Mundial, pero se perderá al menos un partido de la fase de grupos debido a la suspensión tras su costosa tarjeta roja.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Croacia

    Fecha de obtención:14 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo L de la UEFA
    Último torneo:2022

    Croacia ha alcanzado al menos las semifinales en cada una de las dos últimas Copas del Mundo, y el veterano capitán Luka Modric tendrá una última oportunidad de brillar en la escena mundial tras liderar de nuevo a su selección en una fase de clasificación en la que se mantuvieron invictos para asegurarse su plaza para el verano.

    Modric cuenta con muchos otros jugadores experimentados a su lado en la plantilla, entre ellos Ivan Perisic y Mateo Kovacic, aunque una nueva generación, liderada por el defensa del Manchester City Josko Gvardiol, está empezando a contribuir de forma más habitual.

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  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Francia

    Fecha de obtención:13 de noviembre de 2025
    Clasificado como:Campeones del Grupo D de la UEFA
    Último torneo:2022

    Francia se aseguró la clasificación a falta de una jornada gracias a su victoria por 4-0 sobre Ucrania. Los hombres de Didier Deschamps siguen invictos en el grupo, a la espera del último partido contra Azerbaiyán, y cuentan con una gran potencia ofensiva.

    Kylian Mbappé sigue siendo la figura clave, pero Hugo Ekitike estrenó su cuenta goleadora internacional contra Ucrania y Deschamps también cuenta con jugadores de la talla de Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doue. El seleccionador, ganador de un Mundial, ya ha confirmado que dejará el cargo tras el torneo de 2026 y espera poder despedirse por todo lo alto con su equipo de nuevo en lo más alto.

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  • Cote d'Ivoire 2025Getty Images

    Costa de Marfil

    Fecha de obtención del título:14 de octubre de 2025
    Clasificado como: Ganador del Grupo F de la CAF
    Último torneo:2014

    Para una nación que ha dado tantos futbolistas de primer nivel a lo largo de los años, resulta increíble que Costa de Marfil no haya participado en un Mundial desde la edición de 2014 en Brasil.

    No obstante, tendrán la oportunidad de enmendar algunos de sus errores en las eliminatorias anteriores en 2026, tras superar a Gabón y hacerse con el primer puesto del Grupo F de la CAF, sumando 26 puntos de 30 posibles para superar a Pierre-Emerick Aubameyang y compañía.

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  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SEN-SUDAFP

    Senegal

    Fecha de obtención del título:14 de octubre de 2025
    Clasificado como: Ganador del Grupo B de la CAF
    Último torneo:2022

    Los Leones de Teranga tuvieron que dar lo mejor de sí mismos para hacer frente a la feroz competencia de la República Democrática del Congo en el Grupo B de la CAF, logrando siete victorias y tres empates en sus diez partidos de clasificación para avanzar al Mundial.

    Senegal selló su clasificación con una contundente victoria por 4-0 contra Mauritania ante un animado público local, lo que dio inicio a la fiesta en Dakar. Con jugadores de la talla de Sadio Mané, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye y Pape Matar Sarr, podría ser uno de los equipos a seguir en Norteamérica.

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  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Arabia Saudita

    Fecha de obtención del título:14 de octubre de 2025
    Clasificado como: Cuarto de final de la AFC, ganador del Grupo B
    Último torneo:2022

    El equipo responsable de la mayor sorpresa del Mundial de 2022, en el que Arabia Saudí venció a la futura campeona, Argentina, en su primer partido, formará parte oficialmente de la cita de 2026 tras superar la dura fase de clasificación de la AFC.

    Tras verse obligada a disputar la cuarta ronda, la selección de Hervé Renard afrontó su partido contra Irak necesitando un empate, sabiendo que su rival le superaría en su grupo de tres equipos si lograba la victoria. Pero los Halcones Verdes lograron arrancar un empate a 0-0 para asegurarse la última plaza automática de Asia.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-LAT-ENGAFP

    Inglaterra

    Fecha de obtención del título:14 de octubre de 2025
    Clasificado como: Ganador del Grupo K de la UEFA
    Último torneo:2022

    Como era de esperar, Inglaterra se impuso con facilidad en su grupo de clasificación bajo la dirección del nuevo seleccionador Thomas Tuchel, pasando a la fase final del Mundial con un récord perfecto y sin encajar ni un solo gol. Los Tres Leones, liderados por la potencia ofensiva de Harry Kane, promediaron tres goles por partido cuando aseguraron su plaza en Norteamérica.

    La clasificación fue una mera formalidad para los campeones de 1966, que buscan conquistar la gloria mundial en suelo extranjero por primera vez.

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  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    ¿Cuál?

    Fecha de obtención del título:14 de octubre de 2025
    Clasificado como: Cuarto de final de la AFC, ganador del Grupo A
    Último torneo:2022

    Los Mundiales parecen ser como los autobuses de Londres para Catar, que no había participado en ninguno hasta que fue sede en 2022 y ahora se ha clasificado para la edición de 2026 en territorio extranjero. Tras pasar por los pelos a la cuarta ronda de la fase de clasificación asiática, tuvo que hacer frente a la competencia de Omán y los Emiratos Árabes Unidos para asegurarse el pase a la fase final.

    Todo se redujo a lo que fue, en esencia, una eliminatoria contra los Emiratos Árabes Unidos en la que Catar tenía que ganar, y ganó en el último momento para reservar su plaza en Norteamérica.

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-NGAAFP

    Sudáfrica

    Fecha de obtención del título:14 de octubre de 2025
    Clasificado como: Ganador del Grupo C de la CAF
    Último torneo:2010

    Por primera vez desde que organizó el torneo allá por 2010, Sudáfrica competirá en un Mundial masculino. Los Bafana Bafana se hicieron con una amplia ventaja en el Grupo C de la fase de clasificación desde el principio, aunque un tropiezo en la recta final de las últimas ventanas internacionales les obligó a esperar hasta la última jornada para asegurar la clasificación.

    Consiguieron vencer a Ruanda por 3-0 en su último partido, asegurándose así el primer puesto por delante de Nigeria y Benín, lo que desató una gran celebración al poner fin a 16 años de ausencia del mayor torneo internacional de fútbol.

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  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPVAFP

    Cabo Verde

    Fecha de obtención:13 de octubre de 2025
    Clasificado como: Ganador del Grupo D de la CAF
    Último torneo:Debut

    Siguiendo los pasos de Jordania y Uzbekistán, Cabo Verde se convirtió en la tercera nación en clasificarse por primera vez para un Mundial en 2026. Y lo que es aún más impresionante, es el segundo país más pequeño en población en clasificarse en los 95 años de historia del torneo, después de Islandia en 2018.

    La nación insular situada frente a la costa occidental de África lo hizo además con estilo. Ganó siete de los diez partidos de clasificación para liderar el Grupo D de la CAF por delante de una selección de Camerún que podía presumir de contar con jugadores de mucho más renombre. Por ejemplo, Dailon Livramento, máximo goleador del equipo en la fase de clasificación con cuatro tantos, jugará cedido en la temporada 2025-26 en el Casa Pia, un club poco conocido de la Liga Portugal, procedente del Hellas Verona.

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  • Mohammed Kudus Ghana 2024Getty Images

    Ghana

    Fecha de obtención del título:12 de octubre de 2025
    Clasificado como: Ganador del Grupo I de la CAF
    Último torneo:2022

    Tras no clasificarse para la Copa Africana de Naciones de 2025, las expectativas eran relativamente bajas para Ghana de cara a la fase de clasificación para el Mundial, pero el equipo de Otto Addo se recuperó de manera impresionante para alcanzar la fase final por quinta vez desde su debut en 2006.

    Se espera que las estrellas de la Premier League Antoine Semenyo y Mohammed Kudus —quien marcó el gol de la victoria contra Comoras para asegurar la clasificación— lideren el ataque de las Estrellas Negras en su intento por evitar una tercera eliminación consecutiva en la fase de grupos.

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  • Algeria 2025Getty Images

    Argelia

    Fecha de obtención:9 de octubre de 2025
    Clasificado como: Ganador del Grupo G de la CAF
    Último torneo:2014

    Argelia participará en el Mundial por primera vez en 12 años cuando Riyad Mahrez y compañía lleguen a Norteamérica el próximo verano. 

    En 2014, llegó a octavos de final, donde cayó derrotada ante Alemania. Ha participado en otros tres torneos como nación independiente, quedando eliminada en la fase de grupos en 1982, 1986 y 2010. Este último, por supuesto, incluyó un infame empate a 0-0 con Inglaterra. 

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    Egipto

    Fecha de obtención del título:8 de octubre de 2025
    Clasificado como:Ganador del Grupo A de la CAF
    Último torneo:2018

    Egipto volverá al Mundial en 2026 tras no clasificarse para la competición de Catar hace cuatro años. En 2018, Egipto quedó eliminado en la fase de grupos tras terminar último del Grupo A, tras perder los tres partidos que disputó. 

    Los norteafricanos han participado en tres torneos mundiales en total y solo han superado la fase de grupos una vez, allá por 1934. La edición de 2026 podría ser la última aparición en el Mundial de la leyenda del Liverpool Mohamed Salah, y el delantero esperará conseguir un resultado memorable para su país.

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  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-TUN-MAWAFP

    Túnez

    Fecha de obtención:8 de septiembre de 2025
    Clasificado como:Ganador del Grupo H de la CAF
    Último torneo:2022

    Túnez volverá al Mundial en 2026, tras quedar eliminada en la fase de grupos en 2022. En ese torneo ganó un partido, al vencer a Francia por 1-0. 

    Los norteafricanos han disputado un total de seis torneos mundiales, pero nunca han superado la fase de grupos; el próximo verano intentarán pasar a la fase eliminatoria por primera vez. 

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  • FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP

    Marruecos

    Fecha de obtención:5 de septiembre de 2025
    Clasificado como:Ganador del Grupo E de la CAF
    Último torneo:2022

    Marruecos volverá a la escena mundial en 2026 tras superar con facilidad la fase de clasificación y hacerse con una de las nueve plazas de la CAF para el torneo del próximo verano. 

    La primera selección africana en clasificarse cuenta con una gran calidad y buscará repetir su trayectoria hasta las semifinales de 2022 con jugadores de la talla de Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Bilal El Khannouss y Nayef Aguerd al frente del equipo.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOLAFP

    Colombia

    Fecha de obtención:4 de septiembre de 2025
    Clasificado como:Tercer puesto de la CONMEBOL
    Último torneo:2018

    Colombia vuelve al Mundial tras sellar, con su victoria por 3-0 sobre Bolivia en septiembre, su regreso a un torneo en el que participó por última vez en 2018. 

    El icono James Rodríguez sigue dejando huella, mientras que el equipo cuenta ahora también con grandes talentos como Luis Díaz, del Bayern de Múnich, Jhon Durán, del Fenerbahçe, y Jhon Arias, del Wolverhampton. Los Cafeteros esperan poder ir un paso más allá de su mejor actuación en el torneo, en 2014, cuando alcanzaron los cuartos de final.

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  • Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Paraguay

    Fecha de obtención:4 de septiembre de 2025
    Clasificado como:Sexto puesto de la CONMEBOL
    Último torneo:2010

    La espera de 16 años de Paraguay para volver al Mundial ha llegado a su fin tras clasificarse entre los seis primeros en la fase de clasificación de la CONMEBOL. Miguel Almirón, del Atlanta United, es la mayor estrella del equipo, que espera igualar lo conseguido en 2010, cuando alcanzó los cuartos de final antes de caer derrotado ante España.

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  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Uruguay

    Fecha de obtención:4 de septiembre de 2025
    Clasificado como:Cuarto puesto de la CONMEBOL
    Último torneo:2022

    Los dos veces campeones del mundo sellaron su clasificación tras vencer a Perú en septiembre. Federico Valverde, del Real Madrid, lidera una selección en la que también figuran Darwin Núñez y Ronald Araújo, todos ellos dirigidos por el legendario entrenador Marcelo Bielsa.

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  • Peru v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ecuador

    Fecha de obtención:10 de junio de 2025
    Clasificado como:Segundo clasificado de la CONMEBOL
    Último torneo:2022

    Ecuador tuvo que esperar hasta 2002 para debutar en el Mundial, pero 2026 marcará su quinta participación en la fase final tras una campaña de clasificación en la que superó una deducción de tres puntos para asegurarse un puesto entre los seis primeros de la tabla de la CONMEBOL.

    Moises Caicedo es la estrella de un equipo en progresión, y hay grandes esperanzas de que alcancen la fase eliminatoria por segunda vez en su historia.

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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Brasil

    Fecha de obtención:10 de junio de 2025
    Clasificado como:Quinto puesto de la CONMEBOL
    Último torneo:2022

    Brasil ha mantenido su récord perfecto de clasificación, asegurándose su 23.ª participación consecutiva en el mayor evento deportivo del mundo.

    A pesar de su éxito en clasificarse para el torneo, la Seleção no lo ha ganado desde 2002, una larga sequía para los pentacampeones, que siguen siendo la nación más laureada desde que comenzó la Copa del Mundo en 1930.

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  • Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Australia

    Fecha de obtención:10 de junio de 2025
    Clasificado como:Tercera ronda de la AFC, segundo puesto del Grupo C
    Último torneo:2022

    Australia se clasifica para su sexta Copa del Mundo consecutiva tras superar a Arabia Saudí por la última plaza directa del Grupo C de la AFC.

    Los Socceroos cuentan con una plantilla bastante experimentada, pero hay algunos talentos que están despuntando y que podrían estar listos a tiempo para 2026.

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  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    Jordania

    Fecha de obtención:5 de junio de 2025
    Clasificado como:Tercera ronda de la AFC, segundo puesto del Grupo B
    Último torneo:Debut

    Jordania se ha clasificado para su primer Mundial tras vencer a Irak en junio de 2025 y quedar entre los dos primeros del Grupo B de la tercera ronda de clasificación de la AFC.

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  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Corea del Sur

    Fecha de obtención:5 de junio de 2025
    Clasificado como:Tercera ronda de la AFC, ganadores del Grupo B
    Último torneo:2022

    Corea del Sur se ha clasificado para su undécimo Mundial consecutivo y busca mejorar el resultado del último torneo, en el que cayó ante Brasil en octavos de final.

    Con jugadores de la talla de Son Heung-min (Tottenham), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Kim Min-jae (Bayern de Múnich) y Lee Kang-in (París Saint-Germain), Corea del Sur espera llegar más lejos en el torneo.

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  • Uzbekistan qualify for the 2026 World CupGetty Images

    Uzbekistán

    Fecha de obtención:5 de junio de 2025
    Clasificado como:Tercera ronda de la AFC, segundo puesto del Grupo A
    Último torneo:Debut

    Uzbekistán se ha clasificado para su primer Mundial tras terminar entre los dos primeros del Grupo A de la tercera ronda de clasificación de la AFC.

    Tras la desintegración de la Unión Soviética, la selección de Uzbekistán no participó en una fase de clasificación para el Mundial hasta 1997. Ahora, se dirige al Mundial de 2026.

  • Uruguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Argentina

    Fecha de obtención:25 de marzo de 2025
    Clasificado como:Campeones de la CONMEBOL
    Último torneo:2022

    Nunca hubo realmente dudas, pero Argentina podrá defender oficialmente su título en 2026 tras asegurarse el pase en la fase de clasificación de la CONMEBOL.

    La Albiceleste buscará su cuarto título y podría convertirse en el primer país, desde Brasil en 1962, en revalidar el trofeo en lo que seguramente será el último Mundial de Lionel Messi.

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  • Iran v UAE: Group C - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Irán

    Fecha de obtención: 25 de marzo de 2025 
    Clasificado como: Tercera ronda de la AFC, ganadores del Grupo A
    Último torneo: 2022

    Irán se ha asegurado su plaza en su cuarta Copa del Mundo consecutiva y aspira a superar la fase de grupos en la fase final por primera vez en su historia.

    Mehdi Taremi sigue marcando goles a sus 32 años y volverá a tener la responsabilidad de liderar al Team Melli en Norteamérica.

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  • Chris Wood New Zealand World Cup 2026 qualificationGetty

    Nueva Zelanda

    Fecha de obtención:24 de marzo de 2025
    Clasificado como:Ganadores de la fase de clasificación de la OFC
    Último torneo:2010

    Los All Whites participarán en el Mundial por tercera vez en su historia tras asegurarse la clasificación en la fase de la OFC.

    Nueva Zelanda ya participó en los Mundiales de 1982 y 2010, por lo que la actual generación de jugadores —liderada por el goleador del Nottingham Forest, Chris Wood— estará ansiosa por dejar huella tras una ausencia de 16 años.

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  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Japón

    Fecha de obtención:20 de marzo de 2025
    Clasificado como:Tercera ronda de la AFC, ganador del Grupo C
    Último torneo:2022

    Japón se ha clasificado para su séptimo Mundial consecutivo, tras asegurarse la plaza al terminar en primera posición de su grupo en la tercera ronda de clasificación de la AFC.

    Con jugadores de la talla de Takefusa Kubo, Wataru Endo, Kaoru Mitoma y Ritsu Doan en sus filas, los Samurai Blue esperan superar los octavos de final por primera vez.

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  • Alphonso Davies Canada Copa America 2024Getty Images

    Canadá

    Fecha de calificación:14 de febrero de 2023
    Cualificado como:Anfitriones
    Último torneo:2022

    Canadá participará en la Copa del Mundo masculina por tercera vez en su historia, gracias a que es uno de los coanfitriones del torneo. La edición de 2026 será su segundo torneo consecutivo, tras haber competido en Catar 2022.

    Con jugadores como Alphonso Davies, Stephen Eustaquio y Jonathan David en sus filas, Canadá estará ansioso por hacer historia en casa superando la fase de grupos.

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  • Edson Alvarez Mexico 2024Getty Images

    México

    Fecha de calificación:14 de febrero de 2023
    Cualificado como:Anfitriones
    Último torneo:2022

    La edición de 2026 de la Copa del Mundo será la tercera vez que México actúe como país anfitrión, tras haber acogido torneos emblemáticos en 1970 y 1986.

    El Tri está muy acostumbrado al escenario de la Copa del Mundo y esta será su 18.ª participación. Sin embargo, nunca ha superado la fase de cuartos de final y su objetivo será dar la sorpresa lanzando una auténtica ofensiva en busca de la gloria.

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  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Estados Unidos

    Fecha de calificación:14 de febrero de 2023
    Cualificado como:Anfitriones
    Último torneo:2022

    Al igual que Canadá y México, Estados Unidos se ha clasificado automáticamente para el Mundial de 2026 por ser uno de los países anfitriones. Será la 12.ª participación de la selección estadounidense en esta cita, y los aficionados esperan que esta vez puedan llegar más lejos en la fase eliminatoria.

    Con estrellas como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams, el equipo de Mauricio Pochettino confía en su capacidad para plantar cara a los mejores equipos del mundo, a pesar de algunas decepciones recientes en torneos.

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