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Selección de Jordania para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

World Cup
Jordan

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Jordania para el Mundial de la FIFA 2026

Jordania hizo historia en la fase de clasificación asiática al asegurarse una plaza en su primer Mundial de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

Tras quedar primera de su grupo en la segunda ronda de clasificación, Jordania quedó encuadrada en un grupo difícil en la tercera ronda, junto a Corea del Sur, Kuwait, Palestina, Omán e Irak.

En los 10 partidos que disputó Jordania, ganó cuatro, empató cuatro y perdió solo dos, terminando con 16 puntos y asegurándose el segundo puesto por detrás de Corea del Sur. Este notable rendimiento le valió una plaza en el gran evento por primera vez en su historia.

A pesar de una década anterior difícil, marcada por actuaciones decepcionantes y problemas financieros dentro de la federación, Jordania ha desafiado las probabilidades y ahora se encuentra en el camino hacia la gloria.

Aunque es difícil predecir cómo se desempeñará la selección asiática en el Mundial, alcanzar la fase eliminatoria en su debut sería un logro digno de elogio.

  • Jordan v South Korea: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Porteros

    En la portería de Jordania, Yazeed Abu Laila ha sido un pilar fundamental y es actualmente el guardameta con más experiencia de la plantilla. Fue titular en todos los partidos de clasificación de Jordania en su camino hacia el Mundial de 2026 y se espera que siga siendo el guardameta titular en el torneo. Abdallah Al Fakhouri, del Al Wehdat, será probablemente el suplente.

    JugadorClub 
    Yazeed Abu LailaAl-Hussein
    Abdallah Al-FakhouriAl-Wehdat
    Mohamed Al-EmwasiAl-Najaf
    Nour Bani AttiahAl-Faisaly
    • Anuncios
  • Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Defensas

    En la zaga, Jordania contará con la presencia de Yazan Al Arab, quien se ha mostrado como una figura constante y fiable en defensa. Al Arab es actualmente el defensa con más experiencia de la plantilla y acaba de fichar por el FC Seúl. Su liderazgo en la zaga será de gran importancia para Jordania en la escena internacional.

    Junto a Al Arab, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Al-Nadi, Yousef Abu Al-Jazar y Mohammad Hasheesh son otros defensas clave que desempeñaron un papel fundamental en la exitosa campaña de clasificación de Jordania.

    JugadorClub
    Yazan Al-ArabSeúl
    Mohammad Abu Al-NadiSelangor
    Saleem ObaidAl-Hussein
    Yousef Abu Al-JazarAl-Hussein
    Mohammad HasheeshAl-Karma
    Husam AbudahabAl-Salmiya
    Abdallah NasibAl-Zawraa
    Hadi Al-HouraniAl-Faisaly
  • Iraq v Jordan: Round Of 16 - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Centrocampistas

    En el centro del campo, Jordania quizá no cuente con muchas opciones, pero sí dispone de algunas alternativas fiables. Rajaei Ayed, del Al-Hussein de la Liga Profesional de Jordania, ha rendido a un gran nivel tanto en su club como con la selección y será una pieza clave en el centro del campo de la selección asiática en el Mundial.

    Amer Jamous también se ha mostrado prometedor desde que debutó con la selección nacional y podría resultar un jugador clave para Jordania.

    JugadorClub
    Noor Al-RawabdehSelangor 
    Rajaei AyedAl-Hussein
    Ibrahim SadehAl-Karma
    Amer JamousAl-Zawraa
    Mohammad Al-DawoudAl-Wehdat
    Nizar Al-RashdanQatar SC
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Atacantes

    La carencia de Jordania en el centro del campo se ve ampliamente compensada por las opciones de calidad en ataque. Musa Al-Taamari, del Rennes, e Ibrahim Sabra, del Lokomotiva Zagreb, son actualmente los únicos jugadores de la plantilla que militan en Europa, y el primero ha sido una pieza clave en los éxitos de Jordania en los últimos años. Al-Taamari marcó un gol y dio una asistencia en la histórica victoria por 2-0 contra Corea del Sur en la semifinal de la Copa Asiática de la AFC de 2024.

    Junto a Tamari, Mohannad Abu Taha, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan son otros delanteros que conforman una sólida unidad ofensiva para Jordania.

    JugadorClub
    Mohannad SemreenAl-Wehdat
    Mohannad Abu TahaAl-Quwa Al-Jawiya
    Musa Al-TaamariRennes
    Yazan Al-NaimatAl-Arabi
    Ali OlwanAl-Sailiya
    Mahmoud Al-MardiAl-Hussein
    Ibrahim SabraLokomotiva Zagreb
  • Jordan v Qatar: Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    Los jugadores estrella de Jordania

    Para que Jordania rinda al máximo en el mayor escenario del fútbol mundial, necesitará que sus mejores jugadores den lo mejor de sí mismos. En la delantera, Musa Al-Taamari será la principal amenaza ofensiva de Jordania, y su talento en la banda será crucial para el juego ofensivo del equipo.

    Junto a Al-Taamari, Yazan Al-Naimat también desempeñará un papel clave en el ataque. Su olfato goleador podría suponer una seria amenaza para las defensas rivales. Ali Olwan también ha sido una figura importante en la delantera de Jordania y podría resultar un activo valioso frente a la portería.

    En el centro del campo, Rajaei Ayed será vital para mantener la estructura del equipo y aportar estabilidad, mientras que la presencia de Yazan Al-Arab en la zaga será esencial para reforzar la defensa.

  • FBL-ASIA-2023-MATCH51-JOR-QATAFP

    Once inicial previsto de Jordania para el Mundial de 2026

    En la portería, Abu Laila es el titular indiscutible y se espera que defienda la portería de Jordania en el Mundial de 2026.

    En la zaga, el trío formado por Abu Al-Nadi, Yazan Al-Arab y Abdallah Nasib conforma una sólida defensa de tres, en la que cada jugador aporta grandes cualidades defensivas.

    En el centro del campo, se espera que Mohannad Abu Taha e Ibrahim Sadeh cubran las bandas, mientras que Amer Jamous y Rajaei Ayed desempeñarán un papel clave en el centro del campo.

    En la delantera, Musa Al-Taamari será la principal amenaza ofensiva de Jordania, con Yazan Al-Naimat y Ali Olwan listos para materializar las ocasiones cerca de la portería.

    Once inicial previsto de Jordania (4-3-3): Abu Laila; Al-Nadi, Al-Arab, Nasib; Saadeh, Jamous, Taha, Ayed; Al-Taamari, Olwan, Al-Naimat.

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