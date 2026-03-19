Seis jugadores que regresan y dos debutantes: Julian Nagelsmann solo sorprende con una incorporación en su primera convocatoria de la selección alemana en el año del Mundial

Sin embargo, también está presente —y aquí se puede hablar sin duda de una pequeña sorpresa— Anton Stach, del Leeds United. Nagelsmann había reconocido que el centrocampista lo estaba haciendo «bien» en el Leeds, pero también había señalado su supuesta debilidad en los duelos aéreos y por el suelo.

«No destaca especialmente en el juego aéreo ni es un gran luchador en los duelos, sino más bien alguien a quien le gusta tener el juego por delante», dijo Nagelsmann en su momento: «Me pareció que su mejor posición en el Hoffenheim era el papel central en la zaga de tres, desde donde se desplazaba hacia el seis».

En consecuencia, era de suponer que, tras la decepción de noviembre del año pasado, Stach volvería a quedarse fuera de la convocatoria de la DFB. Pero ahora ha sido de otra manera. El jugador de 27 años ha sido convocado por primera vez en casi cuatro años para una concentración de la selección absoluta y encabeza así un sexteto de reincorporados.

Y es que, además de Stach, también regresarán, como era de esperar, los jugadores clave Antonio Rüdiger (Real Madrid) y Kai Havertz (FC Arsenal), que llevaban mucho tiempo lesionados. El seleccionador nacional esperaba con especial impaciencia el regreso de Havertz, que probablemente será titular en la delantera con Nagelsmann. En cuanto a Rüdiger, Nagelsmann destacó que este debe estar «al 100 % en forma y sano»: «Si tiene esas pequeñas molestias que a veces también tenía con nosotros, no alcanza su límite de rendimiento, y eso entonces no tiene sentido».

Sin embargo, parece que ahora ocurre lo contrario, tras haber superado sus lesiones de rodilla y musculares. Rüdiger se ha ganado de nuevo la titularidad en la defensa central del Real Madrid y ha convencido en los partidos de octavos de final contra el Manchester City.

El sexteto de los que regresan lo completan Pascal Groß, que vuelve a ser titular en el Brighton & Hove tras su marcha del BVB en invierno, y el dúo del Stuttgart formado por Deniz Undav y Josha Vagnoman, que vuelve a estar presente por primera vez desde hace casi exactamente tres años y desde su debut con la selección alemana. Actualmente es el único suplente nominal de Nagelsmann para el lateral derecho Joshua Kimmich, quien se encuentra en buena forma.