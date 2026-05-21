Esta vez, la campaña en Internet empezó seis horas antes de que el seleccionador nacional anunciara en Fráncfort, a las 13:00, la lista completa de 26 jugadores, encabezada por el capitán Joshua Kimmich.
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Seis horas antes del anuncio oficial, la DFB revela al primer convocado para el Mundial
Antes de presentar a toda la selección mundialista, liderada por el sensacional Manuel Neuer, en el campus de la DFB, se anunciarán los nombres de doce estrellas que disputarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá (11 de junio-19 de julio). Cada una tendrá un breve vídeo en el que, además del seleccionador, amigos o familiares hablarán sobre «sus» jugadores.
Nagelsmann a Kimmich: «Estoy muy contento de que seas mi líder en el campo»
Para Kimmich están su esposa Lina y un amigo de la infancia. Nagelsmann lo elogia: «Eres un ejemplo para quienes sueñan con ser futbolistas, siempre avanzas con una ambición muy positiva». El seleccionador añade: «Me alegra que seas mi líder en el campo. Lleva al equipo a ganar el Mundial. Sigue así: eres un jugador y una persona excepcional. Mucha suerte».
Su esposa lo llama «mejor amigo», «marido fantástico y padre aún mejor. Estamos orgullosos y agradecidos de formar una gran familia contigo. Gracias por existir».