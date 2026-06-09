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¡Seis goles consecutivos para Mikel Oyarzabal! El delantero español mantiene su racha mientras la favorita al título mundial vence con contundencia en el amistoso contra Perú
La Roja domina el último partido amistoso
El equipo de Luis de la Fuente deleitó a miles de aficionados en México al demostrar su superioridad días antes del torneo. Oyarzabal abrió el marcador con un potente disparo desde el borde del área a los dos minutos, y el centrocampista del Barcelona Pedri marcó el segundo tras un centro de Ferran Torres. Un error del portero Pedro Gallese en la segunda parte, provocado por Yeremy Pino, sentenció la victoria, antes de que Jairo Vélez marcara el gol del honor para Perú en los últimos minutos.
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El equipo analiza su racha goleadora
Los grandes de Europa mostraron gran cohesión y confianza tras su exhibición en el estadio de Puebla. Oyarzabal, autor de varios goles, declaró: «Estoy contento e intento ayudar en todo lo que puedo. Como grupo, sabemos qué hacer y confiamos los unos en los otros».
Su compañero Pedri, también goleador, añadió: «Era un partido para coger impulso, y lo hemos conseguido. No me había dado cuenta de que me querían tanto aquí en México».
De la Fuente gestiona las expectativas
La impresionante actuación desató una gran fiebre por el Mundial, y las camisetas del Barcelona y de España llenaron las gradas para celebrar la fuerte presencia catalana en la plantilla. A pesar del revuelo mediático que rodea a los campeones del mundo de 2010, el cuerpo técnico quiere que los jugadores mantengan los pies en la tierra antes de que empiece la competición.
Al hablar de las crecientes expectativas, el seleccionador De la Fuente afirmó: «Ser favoritos no garantiza nada. Confiamos en nuestra forma de jugar, pero hay otras selecciones con la misma calidad y capacidad».
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Se acerca el primer partido de la fase de grupos
Con 25 goles en 53 partidos internacionales, Oyarzabal llega al torneo como uno de los referentes ofensivos de España, junto a Ferran Torres y Borja Iglesias. La selección viajará a su concentración oficial para afinar tácticas antes de los duros retos físicos. El gran evento mundial empieza este jueves, pero La Roja debutará en la fase de grupos contra Cabo Verde el 15 de junio.