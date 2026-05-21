Seis duelos clave para la final de la Liga de Campeones femenina entre Barcelona y Lyon

En 2018, ambos equipos se midieron por primera vez en cuartos de final. Por entonces el Barça no era el de hoy y su proyecto europeo apenas empezaba. Pese a ello, poner en aprietos al Lyon —que ese año lograría la tercera de sus cinco coronas continentales consecutivas— fue una señal positiva.

Al año siguiente se vieron en la final: el Barça llegó por primera vez, pero el OL ganó 4-1 y mostró que aún faltaba un paso.

El Barça dio ese salto en 2021 al vencer 4-0 al Chelsea y ganar su primera Liga de Campeones, pero la idea de un nuevo dominio se esfumó cuando el Lyon lo superó 3-1 en la final de Turín la temporada siguiente.

En 2024, por fin, el campeón español se consolidó como rival de la potencia continental, al menos en el presente. En Bilbao venció 2-0 y sumó su tercer título en cuatro años.

¿Podrá el Lyon vengarse en 2026 y alcanzar su noveno título? ¿O el Barça reaccionará tras perder con el Arsenal y se acercará con su cuarto trofeo? Sin duda será un duelo emocionante, y GOAL repasa los duelos clave a los que hay que estar atentos en Oslo...