Tras varias semanas de muchos goles, el Bayern Múnich volvió a dejar su portería a cero en la ajustada victoria ante el Wolfsburgo. Sin embargo, lo logró gracias a las extraordinarias paradas de su portero, Jonas Urbig, que evitó que el campeón se fuera al descanso en desventaja. El conjunto de la ciudad del automóvil, en riesgo de descenso, creó sorprendentemente muchas ocasiones en los primeros 45 minutos.
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¡Seguramente Nagelsmann y Tuchel habrían reaccionado de otra manera! Incluso una victoria discreta en Wolfsburgo mostró el genio de Vincent Kompany
Tras la victoria 1-0, Tom Bischof analizó la fragilidad defensiva: «Encajar tantos goles y ocasiones es malo. Desde fuera he visto que nos faltan básicos en el contraataque, como presionar nada más perder el balón». Añadió poco después: «No he estado en el campo las últimas semanas, solo lo he observado desde fuera. Por eso a menudo recorrimos distancias innecesariamente largas. Cuando presionamos rápido, marcamos muchos goles, pero también encajamos».
Sus palabras suenan sinceras y seguras. Sorprende que, con solo 20 años y sin ser titular, critique tan abiertamente en su primer año en el Bayern. Además, se excluyó de sus propias críticas: en Wolfsburgo jugó por primera vez en cuatro semanas tras una rotura fibrilar y dos partidos en el banquillo.
Por eso, la primera pregunta a Vincent Kompany fue si Bischof tenía razón. El técnico sonrió y respondió con claridad: «No, es joven y ha cometido un error». Palabras inusuales, si se tiene en cuenta que las críticas públicas a sus jugadores suelen ser un tabú para Kompany. Pero fue la forma de su reacción la que volvió a demostrar cuál es, además de los logros que se le pueden atribuir desde el punto de vista puramente futbolístico en su etapa hasta ahora en la Säbener Straße, uno de los mayores talentos del belga: Tiene el don de encontrar siempre el tono adecuado en el trato con sus jugadores, incluso en momentos incómodos.
Su respuesta a la entrevista de Bischof fue firme, pero no condescendiente; coherente, sin explosividad ni drama. Simplemente se lo tomó con una sonrisa. Y, al refutar la opinión de su jugador, lo hizo con total serenidad: «El problema no es la falta de voluntad para presionar; así no se ganan partidos. No siempre hay que decidir los encuentros en los primeros diez o quince minutos; eso no siempre es posible. Empezamos bien los primeros diez minutos, pero luego perdimos la paciencia. Puedes salir a la contrapresión una, dos o tres veces, pero en algún momento las piernas te fallan. En la segunda parte lo hicimos mucho mejor gracias a nuestra posesión». Así, ya no fue necesario contraatacar tan a menudo, pues el balón permaneció más tiempo en nuestros pies.
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En qué se diferencia Vincent Kompany de sus predecesores en el FC Bayern
Es difícil de explicar, pero se nota emocionalmente cuál es el punto fuerte de Kompany en estas situaciones. Imaginemos que sus predecesores en el Bayern, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel, hubieran recibido críticas directas de un jugador a su estilo de juego. Probablemente se habrían quemado los dedos, no tanto por el fondo, sino por su forma de ser: a veces les falta la coherencia que muestra Kompany. «Tom es un chico estupendo, pero acababa de terminar el partido y yo tenía un poco más de perspectiva», añadió el técnico del FCB. Y listo: tema zanjado.
Esa respuesta, a la vez previsible y extraordinaria, definió la noche del Bayern en el Volkswagen Arena. Con el título liguero ya asegurado y el golpe de la eliminación en la Champions aún fresco, era previsible que al Bayern le faltara chispa en Wolfsburgo. Pero sorprendió ver hasta qué punto el decimosexto clasificado complicó la vida al que quizá sea el segundo mejor equipo de Europa.
«Podrían haber marcado cinco goles, no lo hicimos nada bien», analizó Bischof sobre la primera parte. «Los primeros diez minutos aún estuvieron bien, ahí también vimos cómo podíamos crear ocasiones, pero luego simplemente no seguimos así». En cambio, el Wolfsburgo se plantó una y otra vez con peligro ante la portería del Múnich, pero Urbig, con paradas extraordinarias, siempre estuvo a la altura. «La forma en que Manu (Neuer, nota del editor) defiende cada vez que tiene la oportunidad es brutal», elogió Bischof a su portero.
El FC Bayern de Múnich se vio sorprendido por el VfL Wolfsburgo en la primera parte.
El Bayern apenas inquietó a los Lobos, bien plantados atrás. Harry Kane falló un penalti en el 36’, algo insólito: era el primero que erraba en 25 intentos en la Bundesliga. «Con Harry, uno siempre está seguro de que lo va a meter. Pero a él también se le permite fallar alguna vez», comentó Bischof.
Como ante Mainz 05 (4-3) y Heidenheim (3-3), el Bayern volvió a empezar lento. La diferencia fue que, sin un duelo contra el París Saint-Germain a la vista, Kompany no rotó tanto: Kane, Olise y Kimmich jugaron de inicio, algo que no ocurrió ante Mainz ni Heidenheim.
Pese a todo, el juego seguía sin funcionar y el ambiente en el vestuario debió ser muy tenso. Como en Maguncia y ante el Heidenheim, se esperaba una mejora en la segunda parte, y así fue. «También he mostrado mi respeto al equipo por su reacción. No es fácil salir al campo y darle la vuelta a casi todo. Eso es lo que hemos vuelto a hacer hoy en la segunda parte», elogió Kompany. El entrenador rival, Dieter Hecking, coincidió: «Lo que su homólogo ha hecho con el Bayern esta temporada es de otro nivel. Hay más gente detrás, pero hay que felicitar al Bayern por su rendimiento semana tras semana. Después de perder contra el PSG, no era obvio que mantuvieran la presión y lo dieran todo para ganar; eso merece un elogio», afirmó Hecking.
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En el FC Bayern no quieren escuchar hablar de un escenario amenazador.
Tras el descanso, el Bayern presionó al Wolfsburgo y creó varias ocasiones. El resultado fue el gran gol de la victoria de Olise (56’). El extremo se metió desde la derecha, recortó hacia adentro y, con su potente zurda, colocó el balón en la escuadra. Un golazo que ya parece marca de la casa. «Michael se ha puesto el listón tan alto que me habría decepcionado que no entrara, y eso es absurdo. No debería ser lo normal, pero nos tiene acostumbrados a ello», ya había dicho Kompany a finales de abril, tras el mismo golpe en Maguncia.
Gracias a esa joya, el Bayern celebró apenas 72 horas después de caer ante el PSG. El sábado recibirá el 35.º título de liga ante su afición tras enfrentar al 1. FC Köln, y una semana después buscará el doblete en la final de Copa contra el VfB Stuttgart.
En Sky preguntaron al director deportivo, Max Eberl, si quedarían insatisfechos de perder el doblete y quedarse solo con un título. «Somos campeones de Alemania, llegamos a semifinales de la Champions y competimos de tú a tú con el mejor equipo de Europa. Además, volvemos a una final de Copa que queremos ganar», valoró Eberl, quien calificó el curso de «muy, muy bueno». Además, añadió: «Es un dato subjetivo, pero mucha gente se entusiasma y disfruta viendo nuestros partidos. Nunca han sido aficionados del Bayern, pero les gusta vernos porque es el fútbol que uno desea. No se gana ningún trofeo por eso, pero también cuenta».
FC Bayern de Múnich: los últimos cinco partidos de la temporada 2025/26
Fecha
Concurso
Partido
Sábado, 2 de mayo
Bundesliga
Bayern Múnich 3-3 1. FC Heidenheim
Miércoles 6 de mayo
Liga de Campeones
FC Bayern vs. París Saint-Germain 1-1
Sábado 9 de mayo
Bundesliga
VfL Wolfsburgo 0-1 FC Bayern
Sábado 16 de mayo
Bundesliga
FC Bayern vs. 1. FC Colonia
Sábado 23 de mayo
Copa DFB
FC Bayern contra VfB Stuttgart