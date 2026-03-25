Según se informa, el Inter Miami y el LA Galaxy estarían interesados en fichar este verano al centrocampista del Manchester United Casemiro

No es de extrañar que dos de los clubes más importantes de la MLS estén interesados en Casemiro. Parece que el centrocampista defensivo, que lo ha ganado todo con el Real Madrid, se considera el fichaje ideal para la liga. Además, ambos equipos tienen una necesidad. El Galaxy se ha quedado sin un centrocampista tras la baja de Riqui Puig, que se someterá a su segunda operación de ligamento cruzado anterior en otros tantos años. Por su parte, el Miami no ha logrado sustituir por completo a Sergio Busquets tras su retirada en diciembre.

La noticia fue publicada por primera vez por The Athletic.