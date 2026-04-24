Según se informa, el Chicago Fire habría perdido interés en el delantero polaco Robert Lewandowski tras intentar ficharlo del Barcelona en el mercado de invierno

Según informes, Chicago intentó fichar a Lewandowski en invierno, cuando se confirmó que no renovaría su contrato en Cataluña, pero no hubo acuerdo. Mantuvieron varias conversaciones, pero el traspaso no se concretó, según The Athletic.

El propio Lewandowski admite que su futuro está en el aire.

«Tengo que sentirlo. Por ahora, no puedo decirte nada (sobre lo que decidiré), porque ni siquiera estoy seguro al 50 % de qué camino quiero seguir. No es el momento», declaró el mes pasado.