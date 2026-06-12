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Los Angeles Football Club v Colorado RapidsGetty Images Sport

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Según se informa, el Barcelona estaría interesado en Lucas Herrington, joven promesa de la selección australiana que milita en el Colorado Rapids

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Lucas Herrington, de 18 años, ha sido una de las revelaciones de la Major League Soccer este año y se ha destacado como uno de los mejores defensas de los Colorado Rapids. Se informa que su ascenso ha despertado el interés de clubes extranjeros, entre ellos el Barcelona, campeón de La Liga. Además, su buen rendimiento le ha valido un puesto en la convocatoria de Australia para el Mundial.

  • Colorado Rapids v San Jose Earthquakes: Quarterfinals - 2026 Lamar Hunt U.S. Open CupGetty Images Sport

    Talento emergente

    Herrington, ya considerado uno de los mejores jóvenes de la MLS, ha marcado un gol y dado una asistencia en 15 partidos esta temporada. Según Tom Bogert, varios clubes lo siguen, destacando el Barcelona. Los Rapids no han respondido a la solicitud de comentarios de GOAL.

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  • Australia Training Camp Ahead of FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sobre la Copa del Mundo de Australia

    El éxito de Herrington con los Rapids tampoco ha pasado desapercibido para la Federación de Fútbol de su país. Ha sido convocado para la selección australiana de fútbol para el Mundial y podría debutar este mismo sábado, cuando el equipo se enfrente a Turquía.

  • Moise BombitoGetty

    ¿Un poco a lo Bombito?

    Si Herrington deja los Rapids, sería el segundo defensa clave descubierto por los ojeadores del equipo y vendido con beneficio en cinco años.

    En 2024 vendieron a su ex primera elección en el draft, el defensa central Moise Bombito, al OGC Niza por 7,7 millones de dólares, según informes.

  • ¿Y ahora qué?

    Los Rapids descansan por el Mundial y vuelven el 22 de julio. Aún no se sabe si Herrington seguirá en el equipo.

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