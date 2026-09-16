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Según se informa, Cavan Sullivan recibe su primera convocatoria con la selección de Estados Unidos, mientras Christian Pulisic se queda fuera de la concentración de otoño
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Una primera convocatoria muy esperada
Sullivan estará entre los 26 jugadores que Pochettino convocará para una serie de cuatro amistosos del 26 de septiembre al 6 de octubre. El futbolista de 16 años ha hecho méritos de sobra últimamente para justificar su inclusión, liderando a un Philadelphia Union revitalizado hasta un puesto de playoff. El Union no ha perdido ningún partido de liga desde el Mundial. Sullivan lleva años siendo una pieza habitual en la estructura de las categorías inferiores de la selección de Estados Unidos, donde debutó por primera vez en la sub-15. Si Sullivan juega en cualquiera de los cuatro partidos, se convertirá en el segundo jugador más joven en jugar con Estados Unidos, solo por detrás de Freddy Adu, que debutó en enero de 2006.
El joven admitió a principios de este mes que estaba deseando tener una oportunidad con Estados Unidos:
"No estoy demasiado centrado en eso. Obviamente, es un objetivo y sería increíble recibir la llamada... Solo estoy centrado en mejorar, en ser mejor semana tras semana. Sé que mi rendimiento importa. Hay ojos puestos en ti en cada partido, así que tengo que seguir adelante este fin de semana y el siguiente", declaró Sullivan a GOAL. "Cuando se elija la convocatoria, si sale, genial. Y si no, no me verás cambiar en nada".
- Getty Images
Pulisic no ha sido convocado
Estados Unidos no contará, sin embargo, con algunos nombres importantes. Pulisic, la indiscutible estrella de Estados Unidos, no figura entre los convocados, según Fox Sports. El centrocampista ofensivo sufrió una fractura en la pierna en el choque de octavos de final del Mundial de Estados Unidos contra Bélgica y todavía no ha recuperado la plena forma. El estadounidense solo ha jugado dos veces con el Milan esta temporada.
- (C)Getty Images
¿Una oportunidad para otros niños?
Informaciones dispersas han indicado que Mauricio Pochettino convocará a una selección joven. Los jóvenes del New York Red Bulls Julian Hall y Adri Mehmeti han sido vinculados con una convocatoria. También Zavier Gozo, Mathis Albert y Neil Pierre, compañero de Sullivan en el Union.
Algunos amistosos complicados
Estados Unidos tiene un calendario complicado en la primera ventana internacional del año. Tiene previsto jugar contra Perú, Chile, México y Canadá en una ventana de menos de dos semanas. La convocatoria completa se dará a conocer el jueves por la mañana.
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