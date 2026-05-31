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¿Seguirá Vinicius Jr. en el Real Madrid con José Mourinho? Últimas noticias sobre el futuro del delantero brasileño tras enfrentarse en la Liga de Campeones al «Special One»
El regreso de Mourinho y el factor Vinicius
Según informes, Mourinho firmó un contrato de tres años para regresar al banquillo del Real Madrid, siempre que Florentino Pérez gane las elecciones del 7 de junio. Aunque es un ganador probado en la capital, su vuelta genera dudas sobre su relación con Vinicius, tras su desencuentro público de principios de año.
La tensión nació en febrero, durante un partido de eliminatoria de la Liga de Campeones, cuando Mourinho, entonces al frente del Benfica, discutió con el brasileño. Su segunda etapa se medirá, sin duda, a cómo gestione al jugador de 25 años, cuyo estatus como principal talento del club se ha visto cuestionado por las negociaciones salariales internas y la llegada de estrellas mundiales como Kylian Mbappé.
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¿Se comprometerá Vinicius a largo plazo?
A pesar de la llegada de Mourinho, hay «claros indicios» —según BBC Sport— de que Vinicius quiere seguir en Madrid. Su contrato actual dura hasta 2027, pero las negociaciones para renovarlo han perdido ritmo. El delantero busca un salario acorde a su condición de estrella, especialmente tras liderar al club en temporadas de transición.
Aunque Vinicius ha llamado al Madrid «el club de mis sueños», la llegada del “Special One” podría impulsar un giro si la relación no funciona. La clave de la próxima Liga será si ambos comparten visión y si Mourinho le ofrece el apoyo inquebrantable que necesita frente a la presión externa.
Las tensiones estallan tras la Liga de Campeones.
Todo empezó en el Estadio da Luz. Vinicius marcó un golazo, celebró y recibió amarilla. Luego denunció insultos racistas de Gianluca Prestianni, del Benfica. El partido se detuvo 10 minutos y, tras la protesta del brasileño y sus compañeros, se activaron los protocolos antirracistas de la UEFA.
La UEFA sancionó a Prestianni con seis partidos por un insulto homófobo, pero no halló pruebas del racismo. Sin embargo, fue la reacción de Mourinho la que más daño causó. El entrenador portugués pareció culpar a la víctima al afirmar: «Marcas un gol de otro mundo, ¿por qué celebrarlo así? Siempre pasa lo mismo en tantos estadios. Es un jugador de otro mundo, le adoro. Vinicius me dice una cosa y Prestianni me dice otra. Quiero ser imparcial».
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La polémica postura de Mourinho ante las acusaciones de racismo
Los comentarios de Mourinho sobre el ambiente en el Benfica complican su futura relación. Insinuó que Vinicius incitó a la afición y afirmó: «Debería haber sido el momento más emocionante del partido, un gol increíble. Pero no se conformó con marcarlo; cuando haces un gol así, lo celebras con respeto».
Para defender a su exequipo de las acusaciones de ambiente tóxico, recordó el legado de Eusebio: «Cuando hablaba de racismo, le dije que la figura más importante de la historia de este club [Eusebio] era negra», añadió. «Este club no es racista. Ellos [Vinicius y Prestianni] me contaron cosas diferentes. Pero no creo en unos ni en otros. Quiero ser independiente».