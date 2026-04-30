Según Sky, Manuel Neuer quiere seguir en la portería del Bayern más allá de 2026. Para iniciar las negociaciones, su agente, Thomas Kroth, se reunió el jueves en la Säbener Straße con el director deportivo Max Eberl y el CEO Jan-Christian Dreesen. Bild también informó sobre la reunión.
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¿Seguirá un año más en el FC Bayern de Múnich? Al parecer, Manuel Neuer ya ha tomado una decisión
Aunque las conversaciones no sean solo una formalidad, las posibilidades de llegar a un acuerdo son buenas. En las últimas semanas, los responsables del FCB han elogiado al portero de 40 años y han dejado claro que la decisión de renovar su contrato depende de él. El presidente honorario Uli Hoeneß, en el podcast «Auf eine weiß-blaue Tasse», reconoció: «Si fuera por mí, intentaríamos retenerlo un año más».
Si renueva su contrato, Manuel Neuer tendría que aceptar una reducción salarial.
Con un salario bruto estimado de 20 millones de euros, Neuer sigue siendo uno de los mejor pagados del FCB. Pero, ante la necesidad de Max Eberl de recortar gastos, debería aceptar una notable rebaja si renueva. Además, la próxima temporada será titular, pero también mentor de Jonas Urbig, lo que le obligará a cederle minutos y, por tanto, a aceptar estar en el banquillo aunque no esté lesionado.
Manuel Neuer en el FC Bayern: una noche amarga en el último partido contra el PSG
Neuer ya ha demostrado esta temporada que sigue siendo clave para el FCB. Sin embargo, el martes, en la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain, el portero vivió una noche curiosa.
En el 4-5 final en París, el campeón del mundo de 2014 vio cómo el balón cruzaba su portería en cinco ocasiones sin poder hacer nada: los disparos de la delantera parisina, liderada por Ousmane Dembélé, fueron imparables. Además, estableció un récord poco glorioso: no atajó ni un disparo a puerta, algo sin precedentes en la historia de la Liga de Campeones.