¿Seguirá Mohamed Salah los pasos de Cristiano Ronaldo? Jürgen Klopp confía en que la leyenda del Liverpool siga jugando hasta los 40 años tras anunciar su salida de los Reds

Tras conocerse la noticia de que Salah pondrá fin este verano a su etapa de nueve años en Anfield, repleta de títulos, Klopp ha expresado su admiración por la forma física del delantero.

El jugador de 33 años ha sido un ejemplo de regularidad desde que Klopp lo fichó procedente de la Roma en 2017, y el técnico alemán cree que el «Rey de Egipto» está lejos de haber dicho su última palabra en el más alto nivel del fútbol.

En declaraciones a BBC Sport, Klopp explicó que «no le sorprendería que jugara otros seis o siete años» debido a los increíbles estándares que Salah se impone a sí mismo.

«Salah es un profesional increíble», afirmó Klopp. «Ha establecido unos estándares completamente nuevos para un futbolista profesional: lo duro que se puede trabajar, lo mucho que se puede invertir en la recuperación y todo lo demás».