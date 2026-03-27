¿¡Sean Dyche al rescate?! El Tottenham se plantea ofrecerle un contrato de corta duración en la lucha por evitar el descenso de la Premier League si Roberto De Zerbi rechaza la oferta

La búsqueda de un nuevo entrenador permanente por parte del Tottenham se ha topado con un importante obstáculo que podría obligar al club a adoptar una solución radical a corto plazo. Roberto De Zerbi, que dejó el Marsella el mes pasado, sigue siendo la primera opción para la directiva de los Spurs, pero, según se informa, el italiano se muestra reacio a ponerse al frente del equipo mientras el club se encuentra en plena crisis de descenso. Los Spurs ocupan actualmente el puesto 17 de la tabla, a solo un punto de la zona de descenso. De Zerbi consideraría tomar las riendas en verano, siempre y cuando los Spurs mantengan su categoría en la máxima división, lo que deja un vacío que hay que cubrir de inmediato.

La situación del actual entrenador interino, Tudor, se ha vuelto cada vez más delicada. Ha protagonizado una racha de resultados desastrosa, sumando solo un punto en los seis partidos de la Premier League que ha dirigido. Se espera que su futuro en el club se decida el lunes, ya que el club se muestra comprensivo con su situación personal tras el fallecimiento de su padre, Mario, pero es muy consciente de que los resultados en el campo deben mejorar de inmediato si quieren evitar el descenso.