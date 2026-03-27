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¿¡Sean Dyche al rescate?! El Tottenham se plantea ofrecerle un contrato de corta duración en la lucha por evitar el descenso de la Premier League si Roberto De Zerbi rechaza la oferta
El retraso de De Zerbi obliga a replantearse la situación
La búsqueda de un nuevo entrenador permanente por parte del Tottenham se ha topado con un importante obstáculo que podría obligar al club a adoptar una solución radical a corto plazo. Roberto De Zerbi, que dejó el Marsella el mes pasado, sigue siendo la primera opción para la directiva de los Spurs, pero, según se informa, el italiano se muestra reacio a ponerse al frente del equipo mientras el club se encuentra en plena crisis de descenso. Los Spurs ocupan actualmente el puesto 17 de la tabla, a solo un punto de la zona de descenso. De Zerbi consideraría tomar las riendas en verano, siempre y cuando los Spurs mantengan su categoría en la máxima división, lo que deja un vacío que hay que cubrir de inmediato.
La situación del actual entrenador interino, Tudor, se ha vuelto cada vez más delicada. Ha protagonizado una racha de resultados desastrosa, sumando solo un punto en los seis partidos de la Premier League que ha dirigido. Se espera que su futuro en el club se decida el lunes, ya que el club se muestra comprensivo con su situación personal tras el fallecimiento de su padre, Mario, pero es muy consciente de que los resultados en el campo deben mejorar de inmediato si quieren evitar el descenso.
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Especialista en supervivencia
Según un informe de The Telegraph, los Spurs están considerando a Dyche como el hombre que les guíe hacia la permanencia en medio de un calendario de partidos desalentador. Dyche fue despedido por el Nottingham Forest en febrero, irónicamente justo un día antes de que Tudor fuera nombrado sucesor de Thomas Frank. Conocido por su habilidad para capear el temporal, Dyche logró mantener al Everton en la categoría durante dos temporadas consecutivas bajo una intensa presión. Su reputación como especialista en la permanencia lo convierte en una opción atractiva, aunque poco convencional, para un club que suele asociarse con un estilo de juego diferente.
La plantilla del Tottenham está actualmente plagada de lesiones, y la directiva del club cree que podría ser necesario un enfoque pragmático para afrontar los siete últimos partidos de la temporada. Sin embargo, cualquier acuerdo con Dyche podría complicarse por la duración del contrato. Mientras que los Spurs buscan una solución a corto plazo para cubrir el vacío hasta el verano, sigue sin estar claro si Dyche estaría dispuesto a aceptar un contrato que solo cubra hasta el final de la temporada 2025-26.
La amenaza del descenso
No se puede subestimar la urgencia de la situación, ya que el Tottenham se enfrenta a la posibilidad muy real de caer entre los tres últimos. Antes incluso de que dé comienzo su próximo partido contra el Sunderland el 12 de abril, los resultados de otros encuentros —concretamente el choque entre el West Ham y los Wolves— podrían hacer que los Spurs cayeran en la zona de descenso. A falta de solo unos pocos partidos, el margen de error se ha esfumado para los londinenses del norte.
El calendario no ofrece mucho consuelo, con partidos cruciales contra el Brighton, el Aston Villa y un posible duelo de seis puntos por el descenso contra el Leeds United en el horizonte.
- AFP
Se está llevando a cabo una reorganización interna
Más allá del banquillo, el Tottenham también se está preparando para una reestructuración más amplia con el fin de hacer frente al reciente declive del club. Según algunas informaciones, la contratación de un nuevo director deportivo es una de las prioridades, y el ex capitán del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, se perfila como uno de los principales candidatos. Al parecer, también se está barajando la candidatura de Paul Winstanley, codirector deportivo del Chelsea, en un momento en que el club busca modernizar sus operaciones futbolísticas y de fichajes de cara a la próxima temporada.