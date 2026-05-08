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¿Se va Marco Silva al Chelsea? El Fulham aún espera su respuesta sobre el nuevo contrato tras seis meses, ante el interés de los Blues
Incertidumbre en Craven Cottage
El Fulham aún no sabe si Silva seguirá como entrenador a largo plazo, aunque desea retenerlo. Desde noviembre tiene sobre la mesa una oferta de contrato de tres años, pero el ex técnico del Everton no la ha firmado mientras evalúa otras opciones de mayor relevancia.
Esta incertidumbre complica la planificación de la próxima temporada, informa la BBC Sport. Aunque la relación con la directiva es buena, el club ya estudia planes de contingencia por si Silva decide marcharse tras cinco cursos en el oeste de Londres.
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La lista de candidatos del Chelsea y el interés de los clubes europeos
Silva es candidato a entrenador del Chelsea tras la salida de Liam Rosenior. El club busca un líder que estabilice la plantilla y aún debate su perfil. También valoran a Xabi Alonso y Andoni Iraola.
Además, su regreso a Portugal podría producirse si José Mourinho deja el Benfica para volver al Real Madrid, pues el club lisboeta ve a Silva como su primer candidato. Esto complica los planes del Fulham, que también lo sigue.
Silva se pronuncia sobre el proceso de toma de decisiones
En una entrevista con DAZN, Silva reconoció que el Fulham quiere que se quede, pero pidió más tiempo para decidir. «El club ha sido claro con nosotros respecto a su intención de que sigamos aquí durante más años», afirmó.
Ahora solo piensa en los últimos partidos, en los que el Fulham aspira a Europa, y valorará la temporada completa antes de decidir si sigue o busca un nuevo reto, tras haber rechazado ofertas millonarias de Arabia Saudí.
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El intento del Fulham por volver a las competiciones europeas
El Fulham es undécimo en la Premier League con 48 puntos y aspira a Europa. A tres jornadas del final, está a tres puntos del Brentford (séptimo) y a cuatro del Bournemouth (sexto). Silva aspira a devolver al club a las competiciones europeas, algo que no logra desde la fase de grupos de la Europa League 2011-2012, tras su recordada final de 2009-2010, perdida ante el Atlético de Madrid.