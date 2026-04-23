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«¿Se va al extranjero?» - A Morgan Rogers le dicen que puede «llegar más alto», mientras el exjugador del Aston Villa Henri Lansbury hace una predicción sobre su futuro
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El Rogers lucha por clasificarse para la Liga de Campeones
Esas decisiones se tomarán más adelante, pues el Villa aún tiene mucho por lograr en la temporada 2025-26. Actualmente ocupa el cuarto puesto en la Premier League y podría asegurar la clasificación a la Liga de Campeones si Unai Emery consigue su quinto título de la Europa League.
Rogers, su jugador más creativo, ya ha vuelto a marcar tras 11 partidos en blanco y será clave en ambas campañas.
Contrato de Rogers: ¿Hasta cuándo dura el contrato de Villa?
A sus 23 años, aún debe mejorar. Su juego promete más potencial, y el Villa espera aprovecharlo.
Su contrato vence en 2031, pero eso no impide una venta si llega la oferta correcta. ¿Podría marcharse en una próxima ventana de fichajes y cambiar de división?
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¿Podría Rogers jugar en uno de los equipos más importantes del mundo?
Al preguntarle si veía a Rogers como uno de los mejores jugadores del mundo, Lansbury —quien apoyó la campaña «Check Your Bally’s», que sensibiliza y recauda fondos para el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo— declaró a GOAL: «Sí, la verdad es que yo también lo creo. Creo que tiene lo necesario para dar un nuevo paso adelante.
No sé si se irá al extranjero o se quedará aquí, pero es un centrocampista o ‘10’ fantástico, muy parecido a Morgan Gibbs-White: le gusta atacar, crear y marcar, así que sí, creo que puede llegar más alto”.
A Rogers no le da miedo tomar decisiones valientes
A Rogers no le asustan las decisiones valientes y podría volver a salir de su zona de confort. Tras formarse en el Manchester City, el centrocampista de West Midlands fichó por el Middlesbrough en 2023 para jugar en la Championship y ganar experiencia en la EFL.
Solo necesitó 26 partidos con el Boro para que el Villa pagara 15 millones de libras (20 millones de dólares) por él, y desde entonces no ha mirado atrás. El excentrocampista del Villa Lansbury habló sobre la trayectoria de Rogers y el mérito de dar un paso atrás para luego avanzar: «Se trata solo de jugar. Se lo digo a los chicos: “Hagáis lo que hagáis, salid ahí fuera y jugad, porque ahí es donde os van a ver y donde ganaréis confianza”.
Aunque tengáis que ir a la Championship o a la League One, seguiréis jugando al fútbol de adultos. Ahora los sub-21 no juegan mucho y algunos se quedan por el camino.
Los que tienen algo especial y llegan al primer equipo deben salir cedidos y jugar, simplemente jugar partidos».
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Echa un vistazo a tu Bally's: ¿Cuánto dinero se recaudó en la campaña inspirada en VAR?
Durante el Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Testículo, Bally Bet lanzó la campaña «Check Your Bally’s» y usó las pausas del partido para recordar a los aficionados que se realizaran un autoexamen. Desde la revisión del VAR que mantuvo a Gabriel en el campo en el Arsenal-Manchester City hasta la acción que le negó un penalti al Everton en el derbi de Merseyside, las intervenciones clave del fin de semana convirtieron decisiones sobre el césped en un impacto fuera de él.
Gracias a estas pausas, Bally Bet donó 10 000 £ a la Fundación OddBalls para impulsar su labor de concienciación y animar a los hombres a cuidar su salud.
Lansbury, excéntrico centrocampista del Arsenal, Nottingham Forest y Aston Villa, que superó un cáncer testicular, lo resumió: «Las revisiones del VAR llaman la atención de jugadores y aficionados. Siempre estás esperando el resultado. Esta campaña aprovecha esos momentos para recordar a todos que también se revisen. Es rápido, sencillo y puede salvar vidas. Que se traduzca en una donación de 10 000 £ es fantástico y demuestra su impacto».
Bally Bet quiere que el autoexamen sea tan habitual como mirar el marcador o esperar al VAR. Y, aunque el partido se pare, a ti te bastan 30 segundos.