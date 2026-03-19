Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Ezio Simonelli Lega CalcioGetty Images

Traducido por

Se suspende la reunión entre los clubes y los árbitros; Simonelli: «Rocchi está ocupado. ¿Aplazamientos para Italia? Si me encontráis fechas libres, os invito a cenar»

Las declaraciones del presidente de la Liga de la Serie A tras el aplazamiento hasta final de temporada de la reunión entre los clubes de la Serie A y los árbitros

El presidente de la Liga Serie A, Ezio Simonelli, ha hablado a la salida de la sede de la FIGC al término de la reunión del Consejo Federal celebrada hoy. Los temas candentes: el aplazamiento de la reunión entre los clubes y los árbitros y el aplazamiento de la próxima jornada de liga, que finalmente no se disputó para permitir que Gattuso preparara lo mejor posible el partido decisivo para el futuro de Italia en el Mundial.

  • LAS PALABRAS DE SIMONELLI

    "La reunión entre entrenadores, jugadores y árbitros se ha pospuesto hasta final de temporada. De hecho, el día 23 Rocchi tiene un compromiso con la UEFA en Malta y no podrá asistir. No hemos hablado de la selección nacional, pero estamos confiados. ¿Sobre el hecho de que no se haya aplazado la jornada de liga? Si me encontráis una fecha en la que fuera posible recuperarla, invito a cenar a todo el mundo. No podíamos saber que todos los equipos italianos iban a quedar eliminados antes de la Liga de Campeones».

    • Anuncios
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR