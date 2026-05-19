Se rumorea que José Mourinho cuenta con él: ¿seguirá Antonio Rüdiger un año más en el Real Madrid?

Su fichaje llega en el momento oportuno para el Real Madrid, que prepara un gran cambio en la defensa. Bajo la dirección de José Mourinho, el club cuenta con Dean Huijsen, Rüdiger y Eder Militão —lesionado— como fijos en el centro de la zaga para la próxima temporada.

Sin embargo, el futuro de Raúl Asencio es incierto y David Alaba dejará el club, pues no renovará su contrato.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre la recuperación de Militao mantiene la defensa como prioridad, y el pasado domingo se filtró que los directivos del Real recibieron la opción de fichar a Josko Gvardiol, según fuentes cercanas al jugador.

El polivalente central del Manchester City medita un nuevo reto ante el inminente recambio generacional en los Skyblues. Aunque el Real Madrid ha permanecido pasivo hasta ahora, sus problemas defensivos podrían obligarle a actuar pronto.