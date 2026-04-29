Se reveló que ofrecieron a Glen Hoddle dirigir al Tottenham junto a Ossie Ardiles antes de la llegada de Roberto De Zerbi como nuevo entrenador

Hoddle admitió que quiso regresar al banquillo para salvar a su amado club del descenso. Después de una humillante derrota 3-0 en casa ante el Nottingham Forest a finales de marzo, que dejó al equipo al borde del abismo, Hoddle y Ardiles se ofrecieron a ayudar.

Esa derrota fue el último golpe para Tudor, destituido tras ganar solo uno de siete partidos. Con el club al borde de su primer descenso en 49 años, Hoddle creyó necesaria una inyección de «ADN de los Spurs» para unir a un vestuario fracturado y a una afición cada vez más frustrada.