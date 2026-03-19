Según informan de forma unánime diversos medios de comunicación, el seleccionador nacional ha decidido no convocar a Said El Mala (1. FC Köln). Además, según informaciones del diario «Bild», Angelo Stiller (VfB Stuttgart) también se quedará en casa, al igual que, según un reportaje de «Sky», Maximilian Beier (Borussia Dortmund).
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Se revelan tres decisiones contundentes en la convocatoria de la DFB: al parecer, Julian Nagelsmann pasa de las palabras a los hechos
En su lugar, se prevé que El Mala forme parte de la convocatoria de la selección sub-21 para los partidos de clasificación para la Eurocopa contra Irlanda del Norte (27 de marzo) y Grecia (31 de marzo). Sin embargo, según el Kölner Stadt-Anzeiger, esta joven promesa de 19 años permanece en lista de espera, por lo que sería posible una incorporación de última hora en caso de lesión.
El delantero formó parte por primera vez de la convocatoria de la selección absoluta en la concentración anterior, en noviembre, pero no llegó a jugar y, tal y como se había acordado previamente, fue enviado al equipo sub-21 para el segundo partido. Debido a su continuo buen rendimiento, que podría llevarle a fichar por la Premier League este verano, El Mala se había considerado hasta el último momento un firme candidato. Con 13 participaciones en goles (nueve tantos y cuatro asistencias) en 26 partidos de la Bundesliga —algunos de ellos como suplente—, es el salvavidas del Colonia en la lucha por el descenso.
Sin embargo, Nagelsmann también se había mostrado crítico con El Mala en su muy comentada entrevista con kicker. «Hay una gran diferencia entre estar en el Bayern o en el Colonia. Simplemente tiene que tener más minutos en el Colonia», aclaró Nagelsmann: «Y este mensaje no va dirigido a Lukas Kwasniok, porque lo conozco como un entrenador que observa con atención lo que necesita para su juego, también en defensa. Said debe aspirar a ser titular en el Colonia y a jugar siempre. Pero juega el 50 %, y eso es demasiado poco. Y eso no es culpa del entrenador, como a menudo se piensa, sino que depende de él mismo, de lo sólido que sea en defensa».
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La baja de Stiller ya se veía venir; Beier estaba en plena forma últimamente
Stiller, por su parte, ya no había estado presente en noviembre. La decisión de prescindir del centrocampista había suscitado entonces una gran incomprensión entre los aficionados del Stuttgart. Sin embargo, la no convocatoria del jugador clave del VfB ya se había insinuado durante la entrevista de Nagelsmann, cuando este le garantizó a Leon Goretzka (FC Bayern de Múnich) una especie de puesto fijo en el once y comentó que quería contar en sus filas con otro tipo de jugador con cualidades ofensivas en el centro del campo. Además, anunció decisiones controvertidas contra titulares a nivel de club; Stiller parece ser uno de ellos.
Beier tampoco formó parte del equipo al final del año, pero, a diferencia de Stiller (una participación), al menos jugó tres veces en la fase de clasificación para el Mundial. El delantero de 23 años se había ganado un puesto de titular en el BVB en las últimas semanas y, en realidad, se encuentra actualmente en excelente forma. En los últimos doce partidos de la Bundesliga marcó cinco goles y dio cuatro asistencias; además, en el partido de ida de la eliminatoria contra el Atalanta de Bérgamo (2-0), Beier también contribuyó con un gol.
La convocatoria de marzo «se parecerá mucho» a la selección para el Mundial
Por lo tanto, parece que al menos Beier y Stiller tienen pocas posibilidades de participar en el Mundial este verano. De hecho, Nagelsmann destacó ante la revista «kicker» que la convocatoria para los partidos contra Suiza y Ghana «se parecerá mucho» a la plantilla del Mundial. Por el contrario, los jóvenes del Bayern Jonas Urbig (22) y Lennart Karl (18), cuya convocatoria ya se filtró el miércoles, pueden prepararse para unas vacaciones de verano más cortas.
Según Sky, también entrarán en la convocatoria de marzo el compañero de Stiller, Jamie Leweling, Nathaniel Brown (Eintracht de Fráncfort) y Nick Woltemade (Newcastle United). Al parecer, Nagelsmann, de acuerdo con el FC Bayern de Múnich, ha decidido prescindir por precaución de Jamal Musiala, que actualmente se encuentra lesionado.
Selección alemana, calendario: los próximos partidos de la selección alemana
Fecha Concurso Partido Viernes, 27 de marzo, 20:45 h Partido amistoso Suiza contra Alemania Lunes, 30 de marzo, 20:45 h Partido amistoso Alemania contra Ghana Domingo, 31 de mayo, 20:45 h Partido amistoso Alemania contra Finlandia Sábado, 6 de junio, 20:30 h Partido amistoso EE. UU. contra Alemania Domingo, 14 de junio, 19:00 h Mundial 2026 Alemania contra Curazao Sábado, 20 de junio, 22:00 h Mundial 2026 Alemania contra Costa de Marfil Jueves, 25 de junio, 22:00 h Mundial 2026 Alemania contra Ecuador