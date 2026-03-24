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¡Se revelan los detalles del contrato! ¿Avance del BVB con Nico Schlotterbeck?
Según informaciones del diario «Bild», el nuevo contrato, vigente hasta 2031, está «prácticamente cerrado»; Schlotterbeck (26) podría llegar a ganar hasta 14 millones de euros al año y contaría con una cláusula de rescisión para los principales clubes europeos. El BVB no hizo comentarios sobre la noticia cuando SID le preguntó al respecto el martes.
El BVB quiere construir un nuevo equipo en torno a Schlotterbeck, que actualmente se encuentra con la selección nacional. «El Dortmund se caracteriza por sus épocas, y se avecina una nueva. El club está cambiando un poco en estos momentos, y Schlotterbeck puede convertirse en el rostro de una nueva era», declaró el asesor del club, Matthias Sammer, en Sky. «Estoy profundamente convencido de que se quedará en el Borussia Dortmund».
El contrato actual de Schlotterbeck expira en 2027. En la fase final de las negociaciones también estará presente Ole Book, quien fue presentado el lunes como nuevo director deportivo. El BVB se había despedido de Sebastian Kehl el domingo.