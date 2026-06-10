Se revelan las tres condiciones que debe cumplir el próximo club de Mohamed Salah, quien evalúa sus opciones como agente libre

Con Salah pensando en dejar Merseyside, el dinero que costaría ficharlo es el gran tema. Desde Oriente Medio se informa que el jugador de 33 años busca un contrato acorde a su valor de mercado. Ya rechazó una oferta de la Liga Saudí porque no llegaba a las cifras que negoció en el Liverpool.

Consciente de su valor mundial, rechaza recortes salariales y exige que cualquier nuevo club pague las cifras que ha manejado en su mejor momento.