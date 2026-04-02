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Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty
Yosua Arya

Traducido por

Se revelan las exigencias salariales de Ibrahima Konaté en el Liverpool, mientras el jugador, en desacuerdo con su contrato, presiona para conseguir un aumento salarial considerable en medio de los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid

I. Konate
Liverpool
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El Liverpool corre el riesgo de perder a uno de sus pilares defensivos, ya que las negociaciones contractuales con Ibrahima Konaté se han topado con un importante escollo debido a las expectativas salariales. Según se informa, el francés se mantiene firme en su pretensión de conseguir un contrato que lo convierta en uno de los jugadores mejor pagados del club.

  • Los Reds, en una pugna contractual con una estrella defensiva

    El Liverpool se encuentra inmerso en unas difíciles negociaciones con Konaté, ya que el jugador, de 26 años, presiona para conseguir un aumento salarial significativo. Aunque, según se informa, es más probable que se quede en Merseyside que se marche, las negociaciones sobre un nuevo contrato se han estancado debido a las diferencias salariales entre el club y los representantes del jugador. Los representantes del exjugador del RB Leipzig consideran que sus condiciones actuales, de alrededor de 150 000 libras a la semana, no se corresponden con su importancia para el equipo, según The Athletic. Se dice, por ejemplo, que Florian Wirtz cobra aproximadamente 250 000 libras a la semana. Sin embargo, aunque las negociaciones siguen estancadas, las perspectivas de que el defensa se marche parecen menos seguras que hace unos meses.

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    El Real Madrid sigue de cerca el enfrentamiento en Anfield

    El dinero no es el único factor; al parecer, Konate también está valorando el interés de otros equipos, sobre todo si el Liverpool no logra clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Esta incertidumbre ha llamado la atención del Real Madrid, que busca refuerzos defensivos tras una serie de lesiones de larga duración en el Bernabéu. Los blancos llevan tiempo siguiendo al internacional francés, al que consideran un fichaje importante para la zaga del equipo.

  • La estabilidad defensiva de Slot está en peligro

    La marcha del internacional francés supondría un duro golpe táctico para Arne Slot. El técnico holandés ha confiado en gran medida en la asociación entre Konaté y Virgil van Dijk para mantener una línea defensiva alta. Si Konaté abandona Anfield como agente libre este verano, el Liverpool se verá obligado a salir al mercado en busca de un nuevo central con experiencia, aunque ya se ha hecho con los servicios de la joven promesa del Rennes, Jeremy Jacquet.

  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Y ahora qué?

    Aunque entre bastidores seguirán trabajando en el nuevo contrato de Konaté, los hombres de Slot mantendrán la concentración en la recta final de la temporada. Los Reds ocupan actualmente la quinta posición en la Premier League, a seis puntos del Manchester United, que ocupa el tercer puesto. Ahora se preparan para enfrentarse al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup, antes de viajar a París para medirse al París Saint-Germain en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones la próxima semana.

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