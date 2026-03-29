Se revelan las condiciones de la cláusula de rescisión de Bruno Fernandes mientras el Manchester United intenta convencer al capitán del equipo

Para convencer a Fernandes de que su futuro sigue estando en Manchester, el United apuesta por su reciente resurgimiento bajo la dirección de Michael Carrick. Actualmente va camino de volver a la Liga de Campeones, una competición en la que, curiosamente, Fernandes ha tenido poca presencia, ya que solo ha disputado 19 partidos a lo largo de sus seis años en Old Trafford. Fuentes del club creen que demostrar que el proyecto va por buen camino es la única forma de alejar el interés de la Liga Profesional de Arabia Saudí y de otros clubes de élite europeos.

También está el tirón emocional de su legado. Aunque los títulos puedan ser más fáciles de conseguir en el PSG o el Bayern de Múnich, se cree que ganar un trofeo importante con el United tiene más valor personal para el capitán. A pesar de su brillantez individual, solo cuenta con una FA Cup y una Copa de la Liga que acrediten sus años de servicio, y está desesperado por añadir una medalla de la Premier League o de la Liga de Campeones a esa colección antes de entrar en el ocaso de su carrera.