Se revelan las comisiones de los agentes de la Premier League: el Chelsea lidera la lista, mientras los clubes de la máxima categoría gastan la cifra récord de 460 millones de libras en intermediarios

El Chelsea vuelve a situarse a la cabeza en cuanto a gasto en comisiones de intermediarios, con una inversión de nada menos que 65,1 millones de libras entre febrero de 2025 y febrero de 2026. Este es el tercer año consecutivo en que el club del oeste de Londres encabeza la lista, lo que eleva su gasto total en agentes a aproximadamente 200 millones de libras en los últimos tres ejercicios.

Esta elevada cifra llega en un momento delicado para los Blues, que recientemente anunciaron unas pérdidas antes de impuestos de 262 millones de libras para la temporada 2024-25, las mayores en la historia de la Premier League. El club ha señalado como factor principal un volumen sin precedentes de movimientos de jugadores, destacando que registraron el mayor número de ventas de jugadores en la historia de la liga, desprendiéndose de talentos por valor de casi 300 millones de libras para garantizar el cumplimiento de la normativa de la UEFA.